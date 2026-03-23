Рейтинг@Mail.ru
"Ужас": Мажич признал ошибочным назначение пенальти в пользу "Зенита"
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:10 23.03.2026 (обновлено: 17:26 23.03.2026)
"Ужас": Мажич признал ошибочным назначение пенальти в пользу "Зенита"
"Ужас": Мажич признал ошибочным назначение пенальти в пользу "Зенита" - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
"Ужас": Мажич признал ошибочным назначение пенальти в пользу "Зенита"
Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич заявил, что судья ошибочно назначил пенальти в ворота... РИА Новости Спорт, 23.03.2026
футбол
милорад мажич
российский футбольный союз (рфс)
кубок россии по футболу
зенит
динамо (махачкала)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/17/2082447264_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c634a9300f4041491008ff64b63fdde2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
милорад мажич, российский футбольный союз (рфс), кубок россии по футболу, зенит, динамо (махачкала)
Футбол, Милорад Мажич, Российский футбольный союз (РФС), Кубок России по футболу, Зенит, Динамо (Махачкала)
"Ужас": Мажич признал ошибочным назначение пенальти в пользу "Зенита"

Мажич: судья ошибочно назначил пенальти в ворота махачкалинского "Динамо"

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДжон Дуран
Джон Дуран - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич заявил, что судья ошибочно назначил пенальти в ворота махачкалинского "Динамо" в матче с петербургским "Зенитом" в Кубке России.
18 марта "Зенит" дома выиграл у махачкалинского "Динамо" в матче первого этапа полуфинала пути регионов Кубка России по футболу со счетом 1:0. Единственный мяч забил Джон Дуран, реализовавший пенальти на восьмой компенсированной к первому тайму минуте. Главный арбитр матча Павел Кукуян назначил 11-метровый удар после просмотра видеоассистента рефери (VAR).
Кубок России по футболу
18 марта 2026 • начало в 18:15
Завершен
Зенит
1 : 0
Динамо Махачкала
45‎’‎ • Джон Дуран (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
«

"Ужас. Я был удивлен, когда слушал коммуникацию VAR. Причина назначения пенальти - фол по неосторожности. Это было ошибочное вмешательство VAR. Это ошибка и арбитра, и VAR, и AVAR. После этого мы приняли решения по назначениям", - сказал Мажич в эфире "Матч Премьер".

ФутболМилорад МажичРоссийский футбольный союз (РФС)Кубок России по футболуЗенитДинамо (Махачкала)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Черундоло
    Д. Медведев
    647
    065
  • Теннис
    24.03 00:55
    М. Чилич
    А. Зверев
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала