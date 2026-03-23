В небе над Амурской областью наблюдали северное сияние

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 мар – РИА Новости. Северное сияние наблюдалось в небе над Амурской областью в ночь на понедельник, сообщает сообщество любителей астрономических наблюдений в Благовещенске.
"Сейчас удачные условия для появления полярных сияний, даже если особых вспышек не было. В периоды равноденствия чаще можно увидеть сияния", - написала в Telegram-канале "Небо над нами" астроном-любитель Ирина Пархомова.
Цвета северного сияния, судя по фото, преобладали от красно-розового до фиолетового. Снимки небесного явления сделаны возле села Липовка Тамбовского района.
Пархомова пригласила желающих посмотреть через телескоп на Луну, Венеру, Юпитер и туманность Ориона, однако начавшееся северное сияние поменяло планы "наблюдателей".
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщили, что интенсивные северные сияния можно будет увидеть в воскресенье вечером на севере европейской части России. Как предполагают учёные, следующий сравнимый шанс увидеть такие полярные сияния может представиться только осенью из-за прибывающего светового дня и спада активности Солнца.