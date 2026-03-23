"Родина" разгромила "Чайку" в матче Первой лиги

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Московская "Родина" нанесла поражение "Чайке" из Песчанокопского в матче 25-го тура футбольной Первой лиги.

"Родина" (46 очков) поднялась на второе место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. "Чайка" (16) располагается на 17-й строчке и находится зоне вылета.