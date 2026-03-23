Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
21:02 23.03.2026 (обновлено: 21:04 23.03.2026)
https://ria.ru/20260323/rodina-2082497663.html
"Родина" разгромила "Чайку" в матче Первой лиги
Московская "Родина" нанесла поражение "Чайке" из Песчанокопского в матче 25-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости Спорт, 23.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897036190_0:129:1024:705_1920x0_80_0_0_94c523520bd3c0398dfead52705320e8.jpg
https://ria.ru/20260323/gol-2082483620.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/12/1897036190_90:104:987:777_1920x0_80_0_0_aab33a9b37cf4cd1e6b741c8f099f44a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© Фото : Пресс-служба ФК "Родина"Футболисты клуба "Родина"
Футболисты клуба Родина - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© Фото : Пресс-служба ФК "Родина"
Футболисты клуба "Родина". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Московская "Родина" нанесла поражение "Чайке" из Песчанокопского в матче 25-го тура футбольной Первой лиги.
23 марта 2026 • начало в 19:00
Завершен
Родина
5 : 2
Чайка
17‎’‎ • Андрей Егорычев
24‎’‎ • Иван Тимошенко
30‎’‎ • Магомедхабиб Абдусаламов
45‎’‎ • Артем Максименко
82‎’‎ • Kerfala Cissoko
07‎’‎ • Артем Соколов
89‎’‎ • Станислав Библик
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла в понедельник в Химках, завершилась со счетом 5:2 в пользу "Родины". У хозяев отличились Андрей Егорычев (17-я минута), Иван Тимошенко (24), Магомедхабиб Абдусаламов (30), Артем Максименко (45+1) и Керфала Сиссоко (82). В составе "Чайки" голы на свой счет записали Артем Соколов (7) и Станислав Библик (89).
"Родина" (46 очков) поднялась на второе место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. "Чайка" (16) располагается на 17-й строчке и находится зоне вылета.
В следующем матче "Родина" примет екатеринбургский "Урал", а "Чайка" дома сыграет с "Челябинском". Обе встречи пройдут 29 марта.
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Черундоло
    Д. Медведев
    647
    065
  • Теннис
    24.03 00:55
    М. Чилич
    А. Зверев
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала