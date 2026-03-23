"Родина" разгромила "Чайку" в матче Первой лиги

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Московская "Родина" нанесла поражение "Чайке" из Песчанокопского в матче 25-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча, которая прошла в понедельник в Химках, завершилась со счетом 5:2 в пользу "Родины". У хозяев отличились Андрей Егорычев (17-я минута), Иван Тимошенко (24), Магомедхабиб Абдусаламов (30), Артем Максименко (45+1) и Керфала Сиссоко (82). В составе "Чайки" голы на свой счет записали Артем Соколов (7) и Станислав Библик (89).
"Родина" (46 очков) поднялась на второе место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. "Чайка" (16) располагается на 17-й строчке и находится зоне вылета.
В следующем матче "Родина" примет екатеринбургский "Урал", а "Чайка" дома сыграет с "Челябинском". Обе встречи пройдут 29 марта.