Аферисты активно продают "чудо-БАДы от всех болезней", предупредило МВД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Аферисты с наступлением весны активизировали продажи "БАДов", якобы помогающих от всех болезней, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Весна только началась, и многие чувствуют усталость, сонливость и нехватку сил. На этом фоне активизировались аферисты, которые продают "чудо-БАДы от всех болезней", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Как предупреждает кибер-полиция, мошенники запускают агрессивную рекламу в соцсетях с обещанием "волшебного восстановления организма", роста жизненной энергии и защиты "буквально от всего сразу". При этом цена таких "препаратов" зачастую резко превышает стоимость обычных биодобавок.

Аферисты используют поддельные отзывы клиентов, а также фото "известных врачей", которые обычно используются без их уведомления и согласия.

"Чем это заканчивается: товар может вообще не прийти… либо приходит бесполезная пустышка, которая никак не лечит и не даёт обещанного эффекта", - отмечает профильное управление ГУМВД.