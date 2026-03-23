Аферисты активно продают "чудо-БАДы от всех болезней", предупредило МВД
Аферисты с наступлением весны активизировали продажи "БАДов", якобы помогающих от всех болезней, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T09:51:00+03:00
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
МВД: аферисты активизировали продажи БАДов, якобы помогающих от всех болезней
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Аферисты с наступлением весны активизировали продажи "БАДов", якобы помогающих от всех болезней, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Весна только началась, и многие чувствуют усталость, сонливость и нехватку сил. На этом фоне активизировались аферисты, которые продают "чудо-БАДы от всех болезней", - говорится в Telegram-канале
ведомства.
Как предупреждает кибер-полиция, мошенники запускают агрессивную рекламу в соцсетях с обещанием "волшебного восстановления организма", роста жизненной энергии и защиты "буквально от всего сразу". При этом цена таких "препаратов" зачастую резко превышает стоимость обычных биодобавок.
Аферисты используют поддельные отзывы клиентов, а также фото "известных врачей", которые обычно используются без их уведомления и согласия.
"Чем это заканчивается: товар может вообще не прийти… либо приходит бесполезная пустышка, которая никак не лечит и не даёт обещанного эффекта", - отмечает профильное управление ГУМВД.
Полиция рекомендует не верить обещаниям в рекламных объявлениях и не заказывать те БАДы, которых нет в аптеках и о которых нет данных на официальных сайтах или в реестрах.