Рейтинг@Mail.ru
Аферисты активно продают "чудо-БАДы от всех болезней", предупредило МВД - РИА Новости, 23.03.2026
09:51 23.03.2026
Аферисты активно продают "чудо-БАДы от всех болезней", предупредило МВД
Аферисты активно продают "чудо-БАДы от всех болезней", предупредило МВД - РИА Новости, 23.03.2026
Аферисты активно продают "чудо-БАДы от всех болезней", предупредило МВД
Аферисты с наступлением весны активизировали продажи "БАДов", якобы помогающих от всех болезней, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием... РИА Новости, 23.03.2026
2026-03-23T09:51:00+03:00
2026-03-23T09:51:00+03:00
санкт-петербург
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://ria.ru/20260323/gumvd-2082324803.html
https://ria.ru/20260320/sayt-2081889912.html
санкт-петербург
ленинградская область
санкт-петербург, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Аферисты активно продают "чудо-БАДы от всех болезней", предупредило МВД

МВД: аферисты активизировали продажи БАДов, якобы помогающих от всех болезней

Таблетки в руке - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Таблетки в руке. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Аферисты с наступлением весны активизировали продажи "БАДов", якобы помогающих от всех болезней, сообщило управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУМВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Весна только началась, и многие чувствуют усталость, сонливость и нехватку сил. На этом фоне активизировались аферисты, которые продают "чудо-БАДы от всех болезней", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Умная колонка - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Мошенники могут следить за жертвами через умные колонки, предупредило МВД
Вчера, 08:38
Как предупреждает кибер-полиция, мошенники запускают агрессивную рекламу в соцсетях с обещанием "волшебного восстановления организма", роста жизненной энергии и защиты "буквально от всего сразу". При этом цена таких "препаратов" зачастую резко превышает стоимость обычных биодобавок.
Аферисты используют поддельные отзывы клиентов, а также фото "известных врачей", которые обычно используются без их уведомления и согласия.
"Чем это заканчивается: товар может вообще не прийти… либо приходит бесполезная пустышка, которая никак не лечит и не даёт обещанного эффекта", - отмечает профильное управление ГУМВД.
Полиция рекомендует не верить обещаниям в рекламных объявлениях и не заказывать те БАДы, которых нет в аптеках и о которых нет данных на официальных сайтах или в реестрах.
Биологически активные добавки (БАД) - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
В России заблокировали более 5,3 тысячи сайтов, продающих запрещенные БАД
20 марта, 10:59
 
Санкт-ПетербургЛенинградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
