Петросян не смогла улететь из Петербурга

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Трехкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян сообщила в своем Telegram-канале, что не смогла улететь из Санкт-Петербурга и ожидает отправления в Москву на поезде.
Ранее в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили РИА Новости, что в воскресенье вечером на фоне массовой отмены рейсов в аэропорту Санкт-Петербурга фигуристы из Москвы не смогли улететь домой после Кубка Первого канала. Часть из них вернулась в гостиницу, перебронировав билеты на следующий день, некоторые отправились в Москву на поезде.
"Нашли спортивный коврик в аэропорту. Теперь продолжаю праздновать на вокзале", - написала Петросян в сообщении, опубликованном в 4:27 утра.
Кубок Первого канала проходил в Санкт-Петербурге 21-22 марта. Победу в нем одержала сборная Москвы, капитаном которой была Петросян.
Во второй половине воскресенья аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге несколько раз закрывался на прием и отправку самолетов из-за беспилотной опасности. Было отменено или задержано около 30 рейсов в Москву.