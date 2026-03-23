Международная федерация хоккея поздравила Овечкина с тысячной шайбой в НХЛ

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Международная федерация хоккея (IIHF) на своем официальном сайте поздравила российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с достижением отметки в 1000 заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В воскресенье "Вашингтон" в овертайме уступил "Колорадо Эвеланш" в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 2:3. 40-летний Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 1000-й за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф. Он стал вторым после канадца Уэйна Гретцки (1016) игроком в истории лиги, кому удалось достичь данной отметки.
22 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
11:53 • Джастин Сурдиф
54:17 • Александр Овечкин
(Дилан Строум, Cole Hutson)
41:05 • Габриэль Ландескуг
46:03 • Николас Рой
61:22 • Брок Нельсон
"Последний гол Овечкина стал не просто очередным достижением в его легендарной карьере, а напоминанием о том, что глобальный хоккей продолжает развиваться, оставаясь при этом под влиянием нескольких по-настоящему выдающихся игроков. С 923 голами в регулярном сезоне НХЛ и 77 в плей-офф он прочно вписал свое имя в один ряд с самыми знаковыми фигурами этого вида спорта. Поздравляем Александра Овечкина с достижением отметки в 1000 голов в НХЛ, а также Уэйна Гретцки, Яромира Ягра и Горди Хоу, чье наследие продолжает задавать стандарты в мировом хоккее. На разных континентах и в разные десятилетия они напоминают нам о том, что хоккей по-настоящему глобален", - говорится в заявлении IIHF.
Овечкин также является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Колорадо" стала для него 923-й. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы).