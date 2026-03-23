Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте соревнования.
В воскресенье "Вашингтон" в овертайме уступил "Колорадо Эвеланш" в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 2:3. 40-летний Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 1000-й за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф. Он стал вторым после Уэйна Гретцки (1016) игроком в истории лиги, кому удалось достичь данной отметки.
22 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
11:53 • Джастин Сурдиф
54:17 • Александр Овечкин
(Дилан Строум, Cole Hutson)
41:05 • Габриэль Ландескуг
46:03 • Николас Рой
61:22 • Брок Нельсон
Второй звездой дня стал шведский нападающий клуба "Нэшвилл Предаторз" Филип Форсберг, записавший на свой счет дубль и голевой пас в гостевой игре против "Чикаго Блэкхокс" (3:2 ОТ).
Третьей звездой стал российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин. В домашнем матче против "Коламбус Блю Джекетс" (1:0) он отразил 26 бросков и оформил седьмой шатаут в сезоне.