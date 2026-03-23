Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:39 23.03.2026 (обновлено: 09:40 23.03.2026)
https://ria.ru/20260323/ovechkin-2082333367.html
Овечкина признали первой звездой дня в НХЛ
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте соревнования. РИА Новости Спорт, 23.03.2026
2026-03-23T09:39:00+03:00
2026-03-23T09:40:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979446030_64:0:1185:630_1920x0_80_0_0_196f3496945f883730f04bcbd23f045b.png
https://ria.ru/20260323/gol-2082305544.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Забросившего тысячную шайбу в НХЛ Овечкина признали первой звездой дня

© Фото : nhl.comАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© Фото : nhl.com
Александр Овечкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте соревнования.
В воскресенье "Вашингтон" в овертайме уступил "Колорадо Эвеланш" в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 2:3. 40-летний Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 1000-й за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф. Он стал вторым после Уэйна Гретцки (1016) игроком в истории лиги, кому удалось достичь данной отметки.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
22 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
Вашингтон
2 : 3
Колорадо
11:53 • Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Мэтт Рой)
54:17 • Александр Овечкин
(Дилан Строум, Cole Hutson)
41:05 • Габриэль Ландескуг
(Мартин Некаш)
46:03 • Николас Рой
(Захар Бардаков)
61:22 • Брок Нельсон
(Мартин Некаш, Девон Тоус)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Второй звездой дня стал шведский нападающий клуба "Нэшвилл Предаторз" Филип Форсберг, записавший на свой счет дубль и голевой пас в гостевой игре против "Чикаго Блэкхокс" (3:2 ОТ).
Третьей звездой стал российский вратарь "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин. В домашнем матче против "Коламбус Блю Джекетс" (1:0) он отразил 26 бросков и оформил седьмой шатаут в сезоне.
Тренер "Вашингтона" восхитился 1000-м голом Овечкина
Вчера, 01:52
 
ХоккейСпортУэйн ГретцкиАлександр Овечкин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Черундоло
    Д. Медведев
    647
    065
  • Теннис
    24.03 00:50
    М. Чилич
    А. Зверев
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала