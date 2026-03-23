"Юта" в овертайме обыграла "Лос-Анджелес", Сергачев и Панарин набрали очки - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
07:58 23.03.2026 (обновлено: 08:00 23.03.2026)
https://ria.ru/20260323/nkhl-2082320134.html
"Юта" в овертайме обыграла "Лос-Анджелес", Сергачев и Панарин набрали очки
"Юта" в овертайме обыграла "Лос-Анджелес", Сергачев и Панарин набрали очки - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
"Юта" в овертайме обыграла "Лос-Анджелес", Сергачев и Панарин набрали очки
"Юта Маммот" в овертайме обыграла "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
хоккей
спорт
солт-лейк-сити
артемий панарин
михаил сергачев
лоусон крауз
юта маммот
лос-анджелес кингз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/11/2081134698_0:0:2863:1610_1920x0_80_0_0_1c4eef66331b267e9aba943c290b765f.jpg
https://ria.ru/20260323/nkhl-2082319622.html
солт-лейк-сити
спорт, солт-лейк-сити, артемий панарин, михаил сергачев, лоусон крауз, юта маммот, лос-анджелес кингз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Солт-Лейк-Сити, Артемий Панарин, Михаил Сергачев, Лоусон Крауз, Юта Маммот, Лос-Анджелес Кингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Юта" в овертайме обыграла "Лос-Анджелес", Сергачев и Панарин набрали очки

"Юта" в овертайме обыграла "Лос-Анджелес" в НХЛ благодаря передаче Сергачева

© REUTERS / Brad PennerХоккеист "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин
Хоккеист Лос-Анджелес Кингз Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Хоккеист "Лос-Анджелес Кингз" Артемий Панарин. Архивное фото
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Юта Маммот" в овертайме обыграла "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась победой хозяев со счетом 4:3 (2:2, 1:0, 0:1, 1:0). В составе "Юты" шайбы забросили Лоусон Крауз (8-я, 10-я минуты) и Ник Шмальц (37, 62). У "Кингз" отличились Алекс Лаферрье (8), Куинтон Байфилд (10) и Артемий Панарин (57).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
23 марта 2026 • начало в 04:00
Закончен в OT
Юта
4 : 3
Лос-Анджелес
07:04 • Лоусон Краус
(Джон Марино)
09:19 • Лоусон Краус
(Александр Керфут, Кевин Штенлунд)
36:11 • Ник Шмальц
(Клэйтон Келлер, Лоусон Краус)
61:46 • Ник Шмальц
(Михаил Сергачев, Кевин Штенлунд)
07:40 • Алекс Лаферьер
(Квинтон Байфилд)
09:47 • Квинтон Байфилд
56:30 • Артемий Панарин
(Дрю Доути)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Михаил Сергачев стал автором голевой передачи в овертайме. Всего на счету российского защитника "Юты" теперь 46 очков (10 голов + 36 передач) очков в 67 матчах текущего сезона. Нападающий Панарин набрал 17 очков (6+11) в 14 играх за "Лос-Анджелес" и 74 очка (25+49) в 66 встречах нынешнего регулярного чемпионата, который он начинал в "Нью-Йорк Рейнджерс".
"Юта", набрав 80 очков, располагается на четвертой строчке в таблице Центрального дивизиона. "Лос-Анджелес" с 73 баллами занимает аналогичное место в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче "Вегас Голден Найтс" одержал выездную победу над "Даллас Старз" - 3:2 (1:2, 1:0, 1:0). В составе гостей заброшенной шайбой отметился россиянин Иван Барбашев, а его одноклубник и соотечественник Павел Дорофеев отдал результативную передачу. При этом "Даллас" из-за поражения "Лос-Анджелеса" досрочно обеспечил себе место в плей-офф.
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
"Тампа" прервала серию побед в НХЛ, несмотря на передачу Кучерова
ХоккейСпортСолт-Лейк-СитиАртемий ПанаринМихаил СергачевЛоусон КраузЮта МаммотЛос-Анджелес КингзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
