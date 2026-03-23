"Юта" в овертайме обыграла "Лос-Анджелес", Сергачев и Панарин набрали очки

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Юта Маммот" в овертайме обыграла "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась победой хозяев со счетом 4:3 (2:2, 1:0, 0:1, 1:0). В составе "Юты" шайбы забросили Лоусон Крауз (8-я, 10-я минуты) и Ник Шмальц (37, 62). У "Кингз" отличились Алекс Лаферрье (8), Куинтон Байфилд (10) и Артемий Панарин (57).
23 марта 2026 • начало в 04:00
Закончен в OT
07:04 • Лоусон Краус
09:19 • Лоусон Краус
(Александр Керфут, Кевин Штенлунд)
36:11 • Ник Шмальц
61:46 • Ник Шмальц
(Михаил Сергачев, Кевин Штенлунд)
07:40 • Алекс Лаферьер
09:47 • Квинтон Байфилд
56:30 • Артемий Панарин
Михаил Сергачев стал автором голевой передачи в овертайме. Всего на счету российского защитника "Юты" теперь 46 очков (10 голов + 36 передач) очков в 67 матчах текущего сезона. Нападающий Панарин набрал 17 очков (6+11) в 14 играх за "Лос-Анджелес" и 74 очка (25+49) в 66 встречах нынешнего регулярного чемпионата, который он начинал в "Нью-Йорк Рейнджерс".
"Юта", набрав 80 очков, располагается на четвертой строчке в таблице Центрального дивизиона. "Лос-Анджелес" с 73 баллами занимает аналогичное место в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче "Вегас Голден Найтс" одержал выездную победу над "Даллас Старз" - 3:2 (1:2, 1:0, 1:0). В составе гостей заброшенной шайбой отметился россиянин Иван Барбашев, а его одноклубник и соотечественник Павел Дорофеев отдал результативную передачу. При этом "Даллас" из-за поражения "Лос-Анджелеса" досрочно обеспечил себе место в плей-офф.