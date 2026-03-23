"Тампа" прервала серию побед в НХЛ, несмотря на передачу Кучерова

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Калгари Флэймз" в овертайме одержал победу над клубом "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Калгари", набрав 65 очков и выиграв третий раз подряд, занимает предпоследнее, седьмое место в таблице Тихоокеанского дивизиона. "Тампа" прервала серию побед из трех матчей и идет второй в Атлантическом дивизионе с 91 баллом.