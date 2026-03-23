"Тампа" прервала серию побед в НХЛ, несмотря на передачу Кучерова
07:56 23.03.2026 (обновлено: 08:00 23.03.2026)
"Тампа" прервала серию побед в НХЛ, несмотря на передачу Кучерова
"Тампа" прервала серию побед в НХЛ, несмотря на передачу Кучерова

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. "Калгари Флэймз" в овертайме одержал победу над клубом "Тампа-Бэй Лайтнинг" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Калгари завершилась победой хозяев со счетом 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0). В составе "Флэймз" шайбы забросили Виктор Олофссон (17-я минута), Морган Фрост (17), Микаэль Баклунд (29) и Райан Строум (61). У "Тампы" отличились Райан Макдона (8), Даррен Рэддиш (32) и Понтус Хольмберг (56).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
23 марта 2026 • начало в 03:00
Закончен в OT
Калгари
4 : 3
Тампа-Бэй
16:25 • Виктор Олофссон
(Егор Шарангович, Зак Уайтклауд)
16:52 • Морган Фрост
(Мэтт Коронато)
28:28 • Микаэль Баклунд
(Блэйк Коулман, Hunter Brzustewicz)
60:26 • Райан Строум
(Matvei Gridin, Кевин Бал)
07:25 • Райан Макдонаф
(Гаге Гонсалвеш)
31:47 • Даррен Рэддиш
(Никита Кучеров, Янис Жером Мозер)
55:40 • Понтус Холмберг
(Янни Гурде)
Нападающий "Тампы" Никита Кучеров отметился результативной передачей в эпизоде с голом Рэддиша. В активе российского нападающего теперь 119 очков (40 голов + 79 передач) в 65 матчах текущего сезона. Он продолжает возглавлять список бомбардиров НХЛ, увеличив отрыв от канадского форварда "Эдмонтон Ойлерз" Коннора Макдэвида до трех очков.
Вратарь "Тампы" Андрей Василевский провел матч на скамейке запасных. В составе "Калгари" на лед вышел нападающий Матвей Гридин, отдавший голевой пас в овертайме. Его одноклубник защитник Ян Кузнецов пропустил встречу из-за травмы.
"Калгари", набрав 65 очков и выиграв третий раз подряд, занимает предпоследнее, седьмое место в таблице Тихоокеанского дивизиона. "Тампа" прервала серию побед из трех матчей и идет второй в Атлантическом дивизионе с 91 баллом.
В другом матче "Нью-Йорк Айлендерс" на своем льду обыграл "Коламбус Блю Джекетс" со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) благодаря шатауту российского вратаря Ильи Сорокина, отразившего 26 бросков. "Анахайм Дакс" одержал домашнюю победу над "Баффало Сейбрз" в овертайме - 6:5 ОТ (2:2, 2:0, 1:3, 1:0).
