В Мурманске лыжный марафон отменили из-за оттепели
В Мурманске лыжный марафон отменили из-за оттепели - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
В Мурманске лыжный марафон отменили из-за оттепели
Главное событие традиционного "Праздника Севера" – международный марафон в Мурманске - отменен из-за ранней оттепели по соображениям безопасности, сообщили в... РИА Новости Спорт, 23.03.2026
2026-03-23T22:14:00+03:00
2026-03-23T22:14:00+03:00
2026-03-23T22:14:00+03:00
спорт, лыжные виды спорта
Спорт, Лыжные виды спорта
В Мурманске лыжный марафон отменили из-за оттепели
В Мурманске лыжный марафон отменили из-за оттепели по соображениям безопасности
МУРМАНСК, 23 мар – РИА Новости. Главное событие традиционного "Праздника Севера" – международный марафон в Мурманске - отменен из-за ранней оттепели по соображениям безопасности, сообщили в министерстве информационной политики региона.
"Из-за ранней оттепели в Мурманске
оргкомитет "Праздника Севера" принял решение об отмене 52-го Мурманского лыжного марафона", - сообщили организаторы, подчеркнув, что в приоритете - безопасность участников.
Как пояснили в министерстве, трасса имеет сложный рельеф, включает крутые спуски и повороты. В результате затяжной мартовской оттепели и прошедших дождей на ней появились проталины, вскрывшиеся ручьи.
Решение принято по результатам осмотра трассы: члены жюри, в состав которых также вошли эксперты от Федерации лыжных гонок России
из Республики Коми
и Московской области
, пришли к выводу, что трасса не соответствует требованиям безопасности, проведение лыжной гонки в запланированном формате может привести к несчастным случаям и травмам.
Также принято решение, что в 2027 году марафон пройдет 13 и 14 марта. Все, кто зарегистрировался на участие в 52-м Мурманском лыжном марафоне, могут перенести слот на следующий год или получить возврат денежных средств за приобретенный слот.
Марафон, который является кульминацией "Праздника Севера", был запланирован 28–29 марта в мурманской "Долине Уюта". Предполагалось участие порядка трех тысяч спортсменов из 64 регионов России, а также гостей из Германии
, Словакии
и Республики Беларусь.
Международный "Праздник Севера" - одно из старейших и аутентичных спортивных мероприятий в России, которое проводилось даже в годы Великой Отечественной войны. Праздник зародился в 1934 году и много лет проводился исключительно среди лыжников пяти городов — Москвы
, Санкт-Петербурга
, Мурманска, Петрозаводска
и Вологды
. Сегодня это масштабная зимняя полярная олимпиада, на которую съезжаются спортсмены из разных регионов России и из-за рубежа.