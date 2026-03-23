Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:14 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/murmansk-2082504162.html
В Мурманске лыжный марафон отменили из-за оттепели
Главное событие традиционного "Праздника Севера" – международный марафон в Мурманске - отменен из-за ранней оттепели по соображениям безопасности, сообщили в... РИА Новости Спорт, 23.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769751400_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_768c668ed3664d8360a7d2f5a70c9355.jpg
https://ria.ru/20260226/lyzhi-2076823472.html
https://ria.ru/20260222/olimpiada-2076088399.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1b/1769751400_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_72a45043bb4e8b25afb665e45d72c7c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
В Мурманске лыжный марафон отменили из-за оттепели

В Мурманске лыжный марафон отменили из-за оттепели по соображениям безопасности

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЛыжи
Лыжи - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Лыжи. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МУРМАНСК, 23 мар – РИА Новости. Главное событие традиционного "Праздника Севера" – международный марафон в Мурманске - отменен из-за ранней оттепели по соображениям безопасности, сообщили в министерстве информационной политики региона.
"Из-за ранней оттепели в Мурманске оргкомитет "Праздника Севера" принял решение об отмене 52-го Мурманского лыжного марафона", - сообщили организаторы, подчеркнув, что в приоритете - безопасность участников.
Горные лыжи инвентарь - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Сервисмен сборной рассказал о неготовности отказаться от фторовых лыж
26 февраля, 10:39
Как пояснили в министерстве, трасса имеет сложный рельеф, включает крутые спуски и повороты. В результате затяжной мартовской оттепели и прошедших дождей на ней появились проталины, вскрывшиеся ручьи.
Решение принято по результатам осмотра трассы: члены жюри, в состав которых также вошли эксперты от Федерации лыжных гонок России из Республики Коми и Московской области, пришли к выводу, что трасса не соответствует требованиям безопасности, проведение лыжной гонки в запланированном формате может привести к несчастным случаям и травмам.
Также принято решение, что в 2027 году марафон пройдет 13 и 14 марта. Все, кто зарегистрировался на участие в 52-м Мурманском лыжном марафоне, могут перенести слот на следующий год или получить возврат денежных средств за приобретенный слот.
Марафон, который является кульминацией "Праздника Севера", был запланирован 28–29 марта в мурманской "Долине Уюта". Предполагалось участие порядка трех тысяч спортсменов из 64 регионов России, а также гостей из Германии, Словакии и Республики Беларусь.
Международный "Праздник Севера" - одно из старейших и аутентичных спортивных мероприятий в России, которое проводилось даже в годы Великой Отечественной войны. Праздник зародился в 1934 году и много лет проводился исключительно среди лыжников пяти городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Мурманска, Петрозаводска и Вологды. Сегодня это масштабная зимняя полярная олимпиада, на которую съезжаются спортсмены из разных регионов России и из-за рубежа.
Дарья Непряева - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
"Мне очень стыдно": Непряева объяснила ошибку с лыжами на Олимпиаде
22 февраля, 15:17
 
СпортЛыжные виды спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Черундоло
    Д. Медведев
    647
    065
  • Теннис
    24.03 00:50
    М. Чилич
    А. Зверев
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала