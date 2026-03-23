В Мурманске лыжный марафон отменили из-за оттепели

Как пояснили в министерстве, трасса имеет сложный рельеф, включает крутые спуски и повороты. В результате затяжной мартовской оттепели и прошедших дождей на ней появились проталины, вскрывшиеся ручьи.

Также принято решение, что в 2027 году марафон пройдет 13 и 14 марта. Все, кто зарегистрировался на участие в 52-м Мурманском лыжном марафоне, могут перенести слот на следующий год или получить возврат денежных средств за приобретенный слот.