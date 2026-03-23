Мостовой сочинил стихотворение в честь 1000-й шайбы Овечкина в НХЛ - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
15:16 23.03.2026
Мостовой сочинил стихотворение в честь 1000-й шайбы Овечкина в НХЛ
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой посвятил стихотворение Александру Овечкину после 1000-го гола российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" в... РИА Новости Спорт, 23.03.2026
Хоккей, Спорт, Россия, Александр Мостовой, Уэйн Гретцки, Вашингтон Кэпиталз, Колорадо Эвеланш, Александр Овечкин, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой посвятил стихотворение Александру Овечкину после 1000-го гола российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
В воскресенье "Вашингтон" в овертайме уступил "Колорадо Эвеланш" в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 2:3. 40-летний Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 1000-й за карьеру в НХЛ с учетом матчей плей-офф. Форвард стал вторым после Уэйна Гретцки (1016) игроком в истории лиги, кому удалось достичь данной отметки.
"Саня, весь мир ты снова удивил, когда свой 1000-й забил, рекорд поставив неземной. Мои аплодисменты, Александр Мостовой", - опубликовал Мостовой видеообращение в своем Telegram-канале.
Овечкин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Колорадо" стала для него 923-й. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Тысяча голов Овечкина в НХЛ! Русский герой побьет еще один рекорд Гретцки?
22 марта, 23:00
 
