Мостовой сочинил стихотворение в честь 1000-й шайбы Овечкина в НХЛ

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Бывший футболист сборной России Александр Мостовой посвятил стихотворение Александру Овечкину после 1000-го гола российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Овечкин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Колорадо" стала для него 923-й. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы).