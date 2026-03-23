"Реал" в меньшинстве обыграл "Атлетико" в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Мадридский "Реал" обыграл мадридский "Атлетико" в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Мадриде на стадионе "Реала", завершилась со счетом 3:2 в пользу "сливочных". В составе победителей дубль оформил Винисиус Жуниор (52-я минута - пенальти, 72), также отличился Федерико Вальверде (55), который на 77-й минуте получил прямую красную карточку. У "Атлетико" мячи забили Адемола Лукман (33-я минута) и Науэль Молина (66).
"Реал" (69 очков) выиграл третий матч кряду в лиге и идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей "Барселоны" на 4 очка. "Атлетико" (57) располагается на четвертой позиции, прервав серию из четырех побед в Ла Лиге.
В следующем матче чемпионата "Реал" 4 апреля на выезде сыграет против "Мальорки", "Атлетико" в тот же день примет "Барселону".
"Барселона" обыграла "Райо Вальекано" в чемпионате Испании
22 марта, 18:03