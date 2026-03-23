"Реал" в меньшинстве обыграл "Атлетико" в матче чемпионата Испании - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
01:00 23.03.2026 (обновлено: 02:35 23.03.2026)
"Реал" в меньшинстве обыграл "Атлетико" в матче чемпионата Испании
"Реал" в меньшинстве обыграл "Атлетико" в матче чемпионата Испании - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
"Реал" в меньшинстве обыграл "Атлетико" в матче чемпионата Испании
Мадридский "Реал" обыграл мадридский "Атлетико" в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 23.03.2026
спорт, винисиус жуниор, федерико вальверде, адемола лукман, реал мадрид, атлетико (мадрид), чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Винисиус Жуниор, Федерико Вальверде, Адемола Лукман, Реал Мадрид, Атлетико (Мадрид), Чемпионат Испании по футболу
"Реал" в меньшинстве обыграл "Атлетико" в матче чемпионата Испании

"Реал" обыграл "Атлетико" в матче 29-го тура Ла Лиги

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Мадридский "Реал" обыграл мадридский "Атлетико" в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Мадриде на стадионе "Реала", завершилась со счетом 3:2 в пользу "сливочных". В составе победителей дубль оформил Винисиус Жуниор (52-я минута - пенальти, 72), также отличился Федерико Вальверде (55), который на 77-й минуте получил прямую красную карточку. У "Атлетико" мячи забили Адемола Лукман (33-я минута) и Науэль Молина (66).
Чемпионат Испании по футболу
22 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Реал Мадрид
3 : 2
Атлетико Мадрид
52‎’‎ • Винисиус Жуниор (П)
55‎’‎ • Федерико Вальверде
72‎’‎ • Винисиус Жуниор
(Трент Александер-Арнолд)
33‎’‎ • Адемола Лукман
(Джулиано Симеоне)
66‎’‎ • Науэль Молина
(Хулиан Альварес)
"Реал" (69 очков) выиграл третий матч кряду в лиге и идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей "Барселоны" на 4 очка. "Атлетико" (57) располагается на четвертой позиции, прервав серию из четырех побед в Ла Лиге.
В следующем матче чемпионата "Реал" 4 апреля на выезде сыграет против "Мальорки", "Атлетико" в тот же день примет "Барселону".
