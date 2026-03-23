Кучерова признали первой звездой недели в НХЛ

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Российский нападающий клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан первой звездой игровой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
Кучеров набрал 13 очков (6 голов + 7 передач) в четырех матчах и помог команде одержать три победы. На его счету две шайбы и два ассиста в выездном матче лиги против "Эдмонтон Ойлерз" (5:2), три очка (1+2) в гостевой встрече с "Ванкувер Кэнакс" (6:2), а также хет-трик и два ассиста на выезде в игре против "Сиэтл Кракен" (6:2). Кроме того, россиянин отдал передачу в проигранном матче с "Калгари Флэймз" (3:4 ОТ).
Всего на счету 32-летнего россиянина 119 очков (40 голов + 79 ассистов) в 65 матчах сезона. Он лидирует в гонке бомбардиров текущего сезона, на втором месте - канадский форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид (116; 38+78). Также Кучеров идет на третьем месте в списке лучших снайперов сезона.
Второй звездой недели признан шведский нападающий клуба "Нэшвилл Предаторз" Филип Форсберг, записавший на свой счет 4 гола и 5 передач в четырех матчах лиги.
Третьей звездой недели стал американский форвард "Монреаль Канадиенс" Коул Кофилд, который набрал 8 очков (4+4) за три встречи на неделе.