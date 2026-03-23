"Космос": Кожевников восхитился достижением Овечкина в НХЛ

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Достижение капитаном команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" россиянином Александром Овечкиным отметки 1000 заброшенных шайб в лиге является космическим по масштабу и сравнимо с переселением людей на другую планету, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
В воскресенье "Вашингтон" в овертайме уступил "Колорадо Эвеланш" в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 2:3. 40-летний Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 1000-й за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф. Он стал вторым после канадца Уэйна Гретцки (1016) игроком в истории лиги, кому удалось достичь данной отметки.
22 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
11:53 • Джастин Сурдиф
54:17 • Александр Овечкин
(Дилан Строум, Cole Hutson)
41:05 • Габриэль Ландескуг
46:03 • Николас Рой
61:22 • Брок Нельсон
"Достижение Саши Овечкина можно сравнить с космосом и переселением людей на другую планету. Саша - красавец, тысяча заброшенных шайб в НХЛ - космический результат. Надежды на это были, и он молодец, что совершил такое яркое событие", - сказал Кожевников.
"Естественно, это огромное достижение и для клуба, и для Вашингтона. Потому что все свершилось в Вашингтоне. Но и для него там создавали условия, чтобы он побил рекорд Уэйна Гретцки", - отметил собеседник агентства.
Овечкин также является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Колорадо" стала для него 923-й. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы).