Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
11:26 23.03.2026
https://ria.ru/20260323/kozhevnikov-2082355184.html
"Космос": Кожевников восхитился достижением Овечкина в НХЛ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841381681_0:6:1080:614_1920x0_80_0_0_292aab6f20a2438513c9af6a3f41485f.jpg
https://ria.ru/20260322/khokkey-2082294934.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/1a/1841381681_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_ac99e8743f82426ac30a0615a1c97ef9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
"Космос": Кожевников восхитился достижением Овечкина в НХЛ

Кожевников сравнил достижение Овечкина с переселением людей на другую планету

© Фото : Washington CapitalsАлександр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
© Фото : Washington Capitals
Александр Овечкин. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 23 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Достижение капитаном команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" россиянином Александром Овечкиным отметки 1000 заброшенных шайб в лиге является космическим по масштабу и сравнимо с переселением людей на другую планету, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
В воскресенье "Вашингтон" в овертайме уступил "Колорадо Эвеланш" в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 2:3. 40-летний Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 1000-й за карьеру в НХЛ с учетом плей-офф. Он стал вторым после канадца Уэйна Гретцки (1016) игроком в истории лиги, кому удалось достичь данной отметки.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
22 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
Вашингтон
2 : 3
Колорадо
11:53 • Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Мэтт Рой)
54:17 • Александр Овечкин
(Дилан Строум, Cole Hutson)
41:05 • Габриэль Ландескуг
(Мартин Некаш)
46:03 • Николас Рой
(Захар Бардаков)
61:22 • Брок Нельсон
(Мартин Некаш, Девон Тоус)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Достижение Саши Овечкина можно сравнить с космосом и переселением людей на другую планету. Саша - красавец, тысяча заброшенных шайб в НХЛ - космический результат. Надежды на это были, и он молодец, что совершил такое яркое событие", - сказал Кожевников.
"Естественно, это огромное достижение и для клуба, и для Вашингтона. Потому что все свершилось в Вашингтоне. Но и для него там создавали условия, чтобы он побил рекорд Уэйна Гретцки", - отметил собеседник агентства.
Овечкин также является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Колорадо" стала для него 923-й. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Тысяча голов Овечкина в НХЛ! Русский герой побьет еще один рекорд Гретцки?
22 марта, 23:00
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Салават Юлаев
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    4
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Ак Барс
    Трактор
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    ЦСКА
    СКА
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Черундоло
    Д. Медведев
    647
    065
  • Теннис
    24.03 00:50
    М. Чилич
    А. Зверев
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала