"Космос": Кожевников восхитился достижением Овечкина в НХЛ

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Достижение капитаном команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" россиянином Александром Овечкиным отметки 1000 заброшенных шайб в лиге является космическим по масштабу и сравнимо с переселением людей на другую планету, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Овечкин также является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Колорадо" стала для него 923-й. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы).