Интриги плей-офф КХЛ 2026: расклады и расписание матчей

В Континентальной хоккейной лиге стартует главная и самая интересная часть сезона. О всех раскладах розыгрыша Кубка Гагарина-2026 — в материале РИА Новости Спорт.

Восточная конференция

"Металлург" — "Сибирь"

Магнитогорский "Металлург" мощно провел регулярный сезон КХЛ и с приличным отрывом стал победителем чемпионата. Формально итоговое лидерство подопечных Андрея Разина в общей турнирной таблице было очевидно и неоспоримо еще в начале февраля, и даже сам тренер "Магнитки" недвусмысленно давал понять, что остаток "регулярки" для его команды — лишь подготовка к плей-офф.

Соперником "Металлурга" стала "Сибирь", которая гарантировала себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина-2026 в последнюю очередь. Новосибирская команда образца первой части сезона и финального этапа "регулярки" — это два разных коллектива. К старту плей-офф подопечные Ярослава Люзенкова набрали неплохой ход, который может им позволить лишить "Магнитку" легкой прогулки в первом раунде. В прошлом сезоне "Сибирь" показала свое умение действовать в статусе очевидного аутсайдера и едва не переиграла "Салават Юлаев" в семи матчах серии. "Металлург" должен брать это во внимание, равно как и помнить свой опыт стартовой серии плей-офф в чемпионский сезон двухлетней давности. Ключевым моментом в дуэли магнитогорцев с новосибирцами может стать противостояние самой результативной атаки лиги и крепкого вратаря "Сибири": если "Магнитка" обнаружит слабые стороны у Антона Красоткина и воздействует на них, то фаворит оправдает свой статус.

"Авангард" — "Нефтехимик"

В отличие от "Металлурга" омский "Авангард" выглядит более сбалансированным коллективом. Система Ги Буше на протяжении всего регулярного сезона демонстрировала как качественную и надежную игру в обороне вместе с уверенностью первого номера "ястребов" Никиты Серебрякова, так и ударную силу в атаке, а с ней и лучшее большинство в лиге. Правда, все эти компоненты работают только в тот момент, когда подопечные Буше строго выполняют тренерскую установку. При переходе на "романтический" хоккей у "Авангарда" моментально оголяются заметные пробоины.

По ним будет стараться ударить "Нефтехимик". Нижнекамская команда под руководством Игоря Гришина уже имеет подобный опыт и знает, как действовать против "Авангарда". По ходу сезона "волки" неоднократно доставляли проблемы "ястребам", что и держит в голове Ги Буше.

« "Нижнекамцы играют на высоких скоростях, они одни из лучших в КХЛ по переходу из обороны в атаку и наоборот, так что против них лучше не терять шайбу. Хоккей "бей-беги" против них пользы не принесет, перебросать их — тоже плохая затея. Главное при встрече с "Нефтехимиком" — качественно обороняться, это принесет успех. Если пытаться красоваться, то ничего хорошего ждать не придется. Я не сказал бы, что уровень "Нефтехимика" ниже "Авангарда". По скорости нижнекамцы первые в лиге, а это главное, что нужно в хоккее", - цитирует тренера "Авангарда" пресс-служба КХЛ.

"Ак Барс" — "Трактор"

В прошлом сезоне "Трактор" уверенно добрался до финала Кубка Гагарина и в новом розыгрыше КХЛ планировал выступить как минимум не хуже. Как максимум — наконец-то сделать победный шаг и завоевать главный трофей лиги. Однако намерения челябинцев не оправдали себя. В этом сезоне "черно-белые" пережили трусливый уход Бенуа Гру с поста главного тренера, очевидный прокол на трансферном рынке вратарей и переход из статуса претендентов на титул в разряд середняков. "Трактор" все еще обладает мощным по именам составом, однако взаимодействие между игроками и новым тренерским штабом команды далеко от идеала, а вратарская позиция и вовсе является самым уязвимым местом. К тому же на старте серии "черно-белые" не смогут рассчитывать на Григория Дронова.

На фоне челябинцев "Ак Барс" выглядит явным фаворитом. Казанцы по ходу всего регулярного сезона не баловали ярким хоккеем, хотя и успели оформить рекордную в истории клуба 11-матчевую победную серию, да и в коллективе, по слухам, у "барсов" имелись некоторые недопонимания. Несмотря на это подопечные Анвара Гатиятулина уверенно финишировали в топ-3 Востока, показали четвертый лучший результат в лиге по числу заброшенных шайб и вошли в пятерку лучших команд КХЛ по показателю надежности обороны. Как и "Трактор", "Ак Барс" обладает солидным подбором классных исполнителей, но их взаимодействие выглядит куда более слаженным, чем у коллектива Евгения Корешкова.

"Автомобилист" — "Салават Юлаев"

"Автомобилист" по итогам регулярного сезона запомнился довольно противоречивым выступлением. С одной стороны, команда Николая Заварухина выделяется отличной реализацией бросков и надежной игрой на результат вкупе с отличным вратарским дуэтом Владимир Галкин — Евгений Аликин. С другой, это имеет актуальность в моментах, когда екатеринбуржцам удается повести в счете.

Как и в успешном для клуба сезоне-2023/24, "Автомобилист" намеренно отказывается от игры первым номером и выжидает, пока соперник допустит ошибку, после чего следует разящая контратака, в большинстве случаев приводящая к взятию чужих ворот. Приобретением у ЦСКА скандального форварда Даниэля Спронга екатеринбуржцы улучшили свою результативность и способность доводить атаки до гола: с момента обмена Спронг в 23 матчах забросил 18 шайб и сходу стал лучшим снайпером команды в "регулярке", а "Автомобилист" впервые в своей истории в КХЛ достиг и преодолел отметку в 200 голов. Про таинственное отсутствие Рида Буше в клубе будто уже никто и не вспоминает.

Умение "Авто" наказывать за ошибки может стать ключевым в серии против "Салавата Юлаева". Еще перед стартом сезона уфимцев в принципе не видели среди участников плей-офф, но Виктору Козлову из имеющихся кадров удалось собрать боеспособную команду, в которой здорово себя проявляет молодежь, результативно действует легионерское звено во главе с Шелдоном Ремпалом, который вернулся в Уфу после неудачной попытки пробиться в основу "Вашингтон Кэпиталз", а также неожиданно для многих полной грудью вновь стал дышать Евгений Кузнецов.

Под руководством Козлова именитый форвард играет ярко, результативно и полезно, а главное — получает удовольствие от хоккея, чего с ним не было последние несколько лет. Но вместе с этим "Салават Юлаев" играет очень нестабильно и по объективным причинам допускает множество ошибок. Если уфимцам не удастся сократить их количество до абсолютного минимума, то плей-офф для "зеленых" может завершиться очень быстро.

Западная конференция

"Локомотив" — "Спартак"

Приходя в "Локомотив", Боб Хартли попал в отличные условия. Костяк команды, которая в доминирующем стиле выиграла все возможные трофеи в прошлом сезоне, ярославцы смогли сохранить практически целиком. Именитому тренеру, принявшему вызов стать новым наставником "железнодорожников" после сенсационного ухода Игоря Никитина и его штаба в ЦСКА, оставалось только закрепить за командой статус сильнейшей в лиге. С этой задачей Хартли так или иначе справляется: ярославцы без проблем стали лучшими на Западе и остались тем клубом, встречи с которым в первом раунде плей-офф избегали все соперники по конференции. "Локомотив" выглядит настолько сильным коллективом, что даже ужасная игра действующих чемпионов в большинстве на данном этапе пока не имеет принципиального значения.

В первом раунде плей-офф "Локо" получил очень удобного для себя соперника. В минувшей "регулярке" подопечные Хартли выиграли все четыре очных матча против московского "Спартака", которому лишь один раз удалось перевести игру в овертайм. На фоне этой неутешительной для "красно-белых" серии очевидной проблемой команды Алексея Жамнова является отсутствие целостностной игры. Этот момент был основной головной болью москвичей на протяжении всего сезона, в ходе которого спартаковцы провели так много ротации, что количество использованных сочетаний с первого раза посчитать не удастся. К старту плей-офф "Спартак" в принципе подходит не в лучшем настроении: "красно-белые" в конце чемпионата оформили трехматчевую серию поражений и все четыре последних матча "регулярки" завершили за пределами основного времени, с трудом обыграв лишь "Амур" (1:0 ОТ). Вместе с этим до плей-офф москивичи оставили себя без классных легионеров, которые были лидерами бомбаррдирского зачета команды и могли повлиять на результат матча за счет исполнительского мастерства: Нэйтана Тодда обменяли под самое закрытие дозаявочного периода, а с Адамом Ружичкой и вовсе был расторгнут контракт за два матча до конца "регулярки".

« "Прекрасно понимаем ситуацию, знаем, какие ошибки были допущены и почему были проиграны матчи против "Локомотива" в чемпионате. Постараемся убрать эти ошибки. В плей-офф совсем другой хоккей. Мы просто так сдаваться не собираемся. Мы встретимся с одной из сильнейших команд лиги и действующим обладателем Кубка Гагарина. У нас есть план на эту серию, и мы постараемся его реализовать. Победить "Локомотив" можно за счет правильной игры. Нельзя давать шанс сопернику. В предыдущих очных матчах с "Локомотивом" мы эти шансы давали", — отметил главный тренер "Спартака" в преддверии старта серии.

"Динамо" (Минск) — "Динамо" (Москва)

Минское "Динамо" на фоне исторических рекордов Вадима Шипачева в первой половине регулярного сезона выглядело так мощно, что о коллективе Дмитрия Квартальнова говорили как об одном из реальных претендентов на победу в Кубке Гагарина. Минчане выделяются на фоне остальных очень мощной атакой: линия нападения "Динамо" не просто результативна, но и невероятно работоспособна. Подопечные Квартальнова устраивают для своих соперников натуральную бомбардировку и беспрерывными атаками беспощадно добивают оппонента даже тогда, когда он уже сдался.

Интересно, что для московского "Динамо" такой хоккей может оказаться вполне удобным. "Бело-голубые" под руководством Вячеслава Козлова, сменившего Алексея Кудашова на посту главного тренера, играют преимущественно в очень оборонительный и предельно осторожный хоккей, а при наличии, возможно, сильнейшего вратарского дуэта в лиге Владислав Подъяпольский — Максим Моторыгин московские динамовцы в полной готовности примут на себя весь удар и минчан и постараются поймать тех на контратаках. Тем более у белорусского клуба в последние месяцы все не так хорошо, как это было в первой половине сезона: открытый конфликт Дмитрия Квартальнова с руководством "Динамо" уже ударил по тренерскому штабу команды и может негативно сказаться на игровом потенциале минчан.

"Северсталь" — "Торпедо"

Впервые за несколько лет кто-то из пары "Северсталь" — "Торпедо" гарантированно попадет во второй раунд. За обоими клубами давно закрепился статус команд, пропагандирующих атакующий, яркий и даже романтический хоккей, который приносит удовольствие от просмотра игры, но чаще всего не гарантирует достижения высокого результата. "Северсталь" при Андрее Разине от своих принципов не отходит и по-прежнему отказывается от ведения силовой борьбы в пользу игры на высоких скоростях. "Торпедо" же даже после смены тренерского штаба и дебюта в КХЛ Алексея Исакова остается коллективом, умеющим креативно играть в нападении, но и при необходимости нижегородцы отныне могут сыграть и вертикально.

Оба клуба подходят к старту плей-офф в состоянии, далеком от оптимального. К концу "регулярки" и "Северсталь", и "Торпедо" действовали очень нестабильно и позволяли своим соперникам чересчур многое. Для нижегородцев этот спад едва не привел к попаданию команды из топ-4 Запада на восьмое место в таблице конференции с дальнейшим выходом на "Локомотив" и, наверное, 0-4 в серии. В битве торпедовцев с "Северсталью" же произойти может все, что угодно.

ЦСКА — СКА

Непредсказуемой и в то же время самой интересной серией является противостояние ЦСКА и СКА. Забавно, что еще несколько лет назад КХЛ вводила перекрестный формат плей-офф в том числе для того, чтобы развести два армейских клуба по разным сторонам и не дать им встретиться друг с другом до финала Кубка Гагарина, а они в итоге сошлись в первом же раунде.

Для обоих клубов этот сезон ознаменовался падениями и взлетами, а также переходом к новому этапу. ЦСКА выразил полное доверие методам работы Игоря Никитина и дал ему время, необходимое для построения чемпионского коллектива. По ходу всей первой половины чемпионата московские армейцы выглядели очень невзрачно. Настолько, что некоторая часть хоккейного сообщества допускала возможность непопадания команды в плей-офф. Но у Никитина было все под контролем: начиная с конца декабря и вплоть до завершения "регулярки" его ЦСКА буквально на глазах вырос в мощную и грозную дружину, встречи с которой в первом раунде плей-офф пожелал бы избежать каждый соперник по Западу.

СКА этот вызов принял. Петербургские армейцы тоже всю "регулярку" посвятили перестройке и адаптации к требованиям нового тренерского штаба. Поначалу дела у армейцев с Невы выглядели очень печальными: Игорь Ларионов открыто и публично ругал своих игроков, отказываясь брать какую-либо ответственность на себя, а атмосфера в раздевалке, по слухам, исключала всякое взаимодействие между тренерами и игроками. Однако точечные кадровые изменения привели к позитиву. Штаб Ларионова поочередно пополнили Игорь Бабенко, Борис Миронов и Леонид Тамбиев, игра СКА стала более целостной и фактурной, а лидеры наконец-то начали оправдывать свой статус. Грядущее армейское дерби станет противостоянием хоккейной системы и исполнительского мастерства.