Интриги плей-офф КХЛ 2026: расклады и расписание матчей
В Континентальной хоккейной лиге стартует главная и самая интересная часть сезона. О всех раскладах розыгрыша Кубка Гагарина-2026 — в материале РИА Новости... РИА Новости Спорт, 23.03.2026
2026-03-23T07:00:00+03:00
Андрей Сенченко
Хоккей, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Кубок Гагарина, ЦСКА, Металлург (Магнитогорск), Авангард, СКА (Санкт-Петербург), Спартак (Москва), Салават Юлаев, Ак Барс, Торпедо, Северсталь, Автомобилист, Локомотив (Ярославль), ХК Динамо, Динамо (Минск), Игорь Никитин, Игорь Ларионов, Александр Радулов, Боб Хартли, Вадим Шипачев, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт, Евгений Кузнецов
Определились все участники плей-офф КХЛ
В Континентальной хоккейной лиге стартует главная и самая интересная часть сезона. О всех раскладах розыгрыша Кубка Гагарина-2026 — в материале РИА Новости Спорт.
Магнитогорский "Металлург" мощно провел регулярный сезон КХЛ и с приличным отрывом стал победителем чемпионата. Формально итоговое лидерство подопечных Андрея Разина в общей турнирной таблице было очевидно и неоспоримо еще в начале февраля, и даже сам тренер "Магнитки" недвусмысленно давал понять, что остаток "регулярки" для его команды — лишь подготовка к плей-офф.
Соперником "Металлурга" стала "Сибирь", которая гарантировала себе участие в розыгрыше Кубка Гагарина-2026 в последнюю очередь. Новосибирская команда образца первой части сезона и финального этапа "регулярки" — это два разных коллектива. К старту плей-офф подопечные Ярослава Люзенкова набрали неплохой ход, который может им позволить лишить "Магнитку" легкой прогулки в первом раунде. В прошлом сезоне "Сибирь" показала свое умение действовать в статусе очевидного аутсайдера и едва не переиграла "Салават Юлаев" в семи матчах серии. "Металлург" должен брать это во внимание, равно как и помнить свой опыт стартовой серии плей-офф в чемпионский сезон двухлетней давности. Ключевым моментом в дуэли магнитогорцев с новосибирцами может стать противостояние самой результативной атаки лиги и крепкого вратаря "Сибири": если "Магнитка" обнаружит слабые стороны у Антона Красоткина и воздействует на них, то фаворит оправдает свой статус.
"Авангард" — "Нефтехимик"
В отличие от "Металлурга" омский "Авангард" выглядит более сбалансированным коллективом. Система Ги Буше на протяжении всего регулярного сезона демонстрировала как качественную и надежную игру в обороне вместе с уверенностью первого номера "ястребов" Никиты Серебрякова, так и ударную силу в атаке, а с ней и лучшее большинство в лиге. Правда, все эти компоненты работают только в тот момент, когда подопечные Буше строго выполняют тренерскую установку. При переходе на "романтический" хоккей у "Авангарда" моментально оголяются заметные пробоины.
По ним будет стараться ударить "Нефтехимик". Нижнекамская команда под руководством Игоря Гришина уже имеет подобный опыт и знает, как действовать против "Авангарда". По ходу сезона "волки" неоднократно доставляли проблемы "ястребам", что и держит в голове Ги Буше.
«
"Нижнекамцы играют на высоких скоростях, они одни из лучших в КХЛ по переходу из обороны в атаку и наоборот, так что против них лучше не терять шайбу. Хоккей "бей-беги" против них пользы не принесет, перебросать их — тоже плохая затея. Главное при встрече с "Нефтехимиком" — качественно обороняться, это принесет успех. Если пытаться красоваться, то ничего хорошего ждать не придется. Я не сказал бы, что уровень "Нефтехимика" ниже "Авангарда". По скорости нижнекамцы первые в лиге, а это главное, что нужно в хоккее", - цитирует тренера "Авангарда" пресс-служба КХЛ.
В прошлом сезоне "Трактор" уверенно добрался до финала Кубка Гагарина и в новом розыгрыше КХЛ планировал выступить как минимум не хуже. Как максимум — наконец-то сделать победный шаг и завоевать главный трофей лиги. Однако намерения челябинцев не оправдали себя. В этом сезоне "черно-белые" пережили трусливый уход Бенуа Гру с поста главного тренера, очевидный прокол на трансферном рынке вратарей и переход из статуса претендентов на титул в разряд середняков. "Трактор" все еще обладает мощным по именам составом, однако взаимодействие между игроками и новым тренерским штабом команды далеко от идеала, а вратарская позиция и вовсе является самым уязвимым местом. К тому же на старте серии "черно-белые" не смогут рассчитывать на Григория Дронова.
На фоне челябинцев "Ак Барс" выглядит явным фаворитом. Казанцы по ходу всего регулярного сезона не баловали ярким хоккеем, хотя и успели оформить рекордную в истории клуба 11-матчевую победную серию, да и в коллективе, по слухам, у "барсов" имелись некоторые недопонимания. Несмотря на это подопечные Анвара Гатиятулина уверенно финишировали в топ-3 Востока, показали четвертый лучший результат в лиге по числу заброшенных шайб и вошли в пятерку лучших команд КХЛ по показателю надежности обороны. Как и "Трактор", "Ак Барс" обладает солидным подбором классных исполнителей, но их взаимодействие выглядит куда более слаженным, чем у коллектива Евгения Корешкова.
"Автомобилист" — "Салават Юлаев"
"Автомобилист" по итогам регулярного сезона запомнился довольно противоречивым выступлением. С одной стороны, команда Николая Заварухина выделяется отличной реализацией бросков и надежной игрой на результат вкупе с отличным вратарским дуэтом Владимир Галкин — Евгений Аликин. С другой, это имеет актуальность в моментах, когда екатеринбуржцам удается повести в счете.
Как и в успешном для клуба сезоне-2023/24, "Автомобилист" намеренно отказывается от игры первым номером и выжидает, пока соперник допустит ошибку, после чего следует разящая контратака, в большинстве случаев приводящая к взятию чужих ворот. Приобретением у ЦСКА скандального форварда Даниэля Спронга екатеринбуржцы улучшили свою результативность и способность доводить атаки до гола: с момента обмена Спронг в 23 матчах забросил 18 шайб и сходу стал лучшим снайпером команды в "регулярке", а "Автомобилист" впервые в своей истории в КХЛ достиг и преодолел отметку в 200 голов. Про таинственное отсутствие Рида Буше в клубе будто уже никто и не вспоминает.
Умение "Авто" наказывать за ошибки может стать ключевым в серии против "Салавата Юлаева". Еще перед стартом сезона уфимцев в принципе не видели среди участников плей-офф, но Виктору Козлову из имеющихся кадров удалось собрать боеспособную команду, в которой здорово себя проявляет молодежь, результативно действует легионерское звено во главе с Шелдоном Ремпалом, который вернулся в Уфу после неудачной попытки пробиться в основу "Вашингтон Кэпиталз", а также неожиданно для многих полной грудью вновь стал дышать Евгений Кузнецов.
Под руководством Козлова именитый форвард играет ярко, результативно и полезно, а главное — получает удовольствие от хоккея, чего с ним не было последние несколько лет. Но вместе с этим "Салават Юлаев" играет очень нестабильно и по объективным причинам допускает множество ошибок. Если уфимцам не удастся сократить их количество до абсолютного минимума, то плей-офф для "зеленых" может завершиться очень быстро.
Приходя в "Локомотив", Боб Хартли попал в отличные условия. Костяк команды, которая в доминирующем стиле выиграла все возможные трофеи в прошлом сезоне, ярославцы смогли сохранить практически целиком. Именитому тренеру, принявшему вызов стать новым наставником "железнодорожников" после сенсационного ухода Игоря Никитина и его штаба в ЦСКА, оставалось только закрепить за командой статус сильнейшей в лиге. С этой задачей Хартли так или иначе справляется: ярославцы без проблем стали лучшими на Западе и остались тем клубом, встречи с которым в первом раунде плей-офф избегали все соперники по конференции. "Локомотив" выглядит настолько сильным коллективом, что даже ужасная игра действующих чемпионов в большинстве на данном этапе пока не имеет принципиального значения.
В первом раунде плей-офф "Локо" получил очень удобного для себя соперника. В минувшей "регулярке" подопечные Хартли выиграли все четыре очных матча против московского "Спартака", которому лишь один раз удалось перевести игру в овертайм. На фоне этой неутешительной для "красно-белых" серии очевидной проблемой команды Алексея Жамнова является отсутствие целостностной игры. Этот момент был основной головной болью москвичей на протяжении всего сезона, в ходе которого спартаковцы провели так много ротации, что количество использованных сочетаний с первого раза посчитать не удастся. К старту плей-офф "Спартак" в принципе подходит не в лучшем настроении: "красно-белые" в конце чемпионата оформили трехматчевую серию поражений и все четыре последних матча "регулярки" завершили за пределами основного времени, с трудом обыграв лишь "Амур" (1:0 ОТ). Вместе с этим до плей-офф москивичи оставили себя без классных легионеров, которые были лидерами бомбаррдирского зачета команды и могли повлиять на результат матча за счет исполнительского мастерства: Нэйтана Тодда обменяли под самое закрытие дозаявочного периода, а с Адамом Ружичкой и вовсе был расторгнут контракт за два матча до конца "регулярки".
«
"Прекрасно понимаем ситуацию, знаем, какие ошибки были допущены и почему были проиграны матчи против "Локомотива" в чемпионате. Постараемся убрать эти ошибки. В плей-офф совсем другой хоккей. Мы просто так сдаваться не собираемся. Мы встретимся с одной из сильнейших команд лиги и действующим обладателем Кубка Гагарина. У нас есть план на эту серию, и мы постараемся его реализовать. Победить "Локомотив" можно за счет правильной игры. Нельзя давать шанс сопернику. В предыдущих очных матчах с "Локомотивом" мы эти шансы давали", — отметил главный тренер "Спартака" в преддверии старта серии.
"Динамо" (Минск) — "Динамо" (Москва)
Минское "Динамо" на фоне исторических рекордов Вадима Шипачева в первой половине регулярного сезона выглядело так мощно, что о коллективе Дмитрия Квартальнова говорили как об одном из реальных претендентов на победу в Кубке Гагарина. Минчане выделяются на фоне остальных очень мощной атакой: линия нападения "Динамо" не просто результативна, но и невероятно работоспособна. Подопечные Квартальнова устраивают для своих соперников натуральную бомбардировку и беспрерывными атаками беспощадно добивают оппонента даже тогда, когда он уже сдался.
Интересно, что для московского "Динамо" такой хоккей может оказаться вполне удобным. "Бело-голубые" под руководством Вячеслава Козлова, сменившего Алексея Кудашова на посту главного тренера, играют преимущественно в очень оборонительный и предельно осторожный хоккей, а при наличии, возможно, сильнейшего вратарского дуэта в лиге Владислав Подъяпольский — Максим Моторыгин московские динамовцы в полной готовности примут на себя весь удар и минчан и постараются поймать тех на контратаках. Тем более у белорусского клуба в последние месяцы все не так хорошо, как это было в первой половине сезона: открытый конфликт Дмитрия Квартальнова с руководством "Динамо" уже ударил по тренерскому штабу команды и может негативно сказаться на игровом потенциале минчан.
Впервые за несколько лет кто-то из пары "Северсталь" — "Торпедо" гарантированно попадет во второй раунд. За обоими клубами давно закрепился статус команд, пропагандирующих атакующий, яркий и даже романтический хоккей, который приносит удовольствие от просмотра игры, но чаще всего не гарантирует достижения высокого результата. "Северсталь" при Андрее Разине от своих принципов не отходит и по-прежнему отказывается от ведения силовой борьбы в пользу игры на высоких скоростях. "Торпедо" же даже после смены тренерского штаба и дебюта в КХЛ Алексея Исакова остается коллективом, умеющим креативно играть в нападении, но и при необходимости нижегородцы отныне могут сыграть и вертикально.
Оба клуба подходят к старту плей-офф в состоянии, далеком от оптимального. К концу "регулярки" и "Северсталь", и "Торпедо" действовали очень нестабильно и позволяли своим соперникам чересчур многое. Для нижегородцев этот спад едва не привел к попаданию команды из топ-4 Запада на восьмое место в таблице конференции с дальнейшим выходом на "Локомотив" и, наверное, 0-4 в серии. В битве торпедовцев с "Северсталью" же произойти может все, что угодно.
Непредсказуемой и в то же время самой интересной серией является противостояние ЦСКА и СКА. Забавно, что еще несколько лет назад КХЛ вводила перекрестный формат плей-офф в том числе для того, чтобы развести два армейских клуба по разным сторонам и не дать им встретиться друг с другом до финала Кубка Гагарина, а они в итоге сошлись в первом же раунде.
Для обоих клубов этот сезон ознаменовался падениями и взлетами, а также переходом к новому этапу. ЦСКА выразил полное доверие методам работы Игоря Никитина и дал ему время, необходимое для построения чемпионского коллектива. По ходу всей первой половины чемпионата московские армейцы выглядели очень невзрачно. Настолько, что некоторая часть хоккейного сообщества допускала возможность непопадания команды в плей-офф. Но у Никитина было все под контролем: начиная с конца декабря и вплоть до завершения "регулярки" его ЦСКА буквально на глазах вырос в мощную и грозную дружину, встречи с которой в первом раунде плей-офф пожелал бы избежать каждый соперник по Западу.
СКА этот вызов принял. Петербургские армейцы тоже всю "регулярку" посвятили перестройке и адаптации к требованиям нового тренерского штаба. Поначалу дела у армейцев с Невы выглядели очень печальными: Игорь Ларионов открыто и публично ругал своих игроков, отказываясь брать какую-либо ответственность на себя, а атмосфера в раздевалке, по слухам, исключала всякое взаимодействие между тренерами и игроками. Однако точечные кадровые изменения привели к позитиву. Штаб Ларионова поочередно пополнили Игорь Бабенко, Борис Миронов и Леонид Тамбиев, игра СКА стала более целостной и фактурной, а лидеры наконец-то начали оправдывать свой статус. Грядущее армейское дерби станет противостоянием хоккейной системы и исполнительского мастерства.
«
"Все четыре матча против СКА в регулярном сезоне были непростыми. Мы всегда относимся с уважением к своему сопернику. Да и СКА не давал повода относиться к нему как-то иначе. Мы серьезно готовимся к этой серии. Что касается разговоров о том, что какие-то команды якобы опасались выйти на нас в первом раунде плей-офф, то СКА уж точно не опасался серии против нас. Наш же тренерский штаб сразу сказал игрокам, что мы не ставим перед собой задачу быть неудобным соперником для других, - высказался Игорь Никитин о предстоящем противостоянии в разговоре с РИА Новости. - Мы ставим совершенно другие задачи перед собой. Команда своими последними результатами показала, что работа в регулярном сезоне была проделана. Я не считаю, что то, что происходило с нами в первой части чемпионата, было преодолением ошибок. Я называю это процессом. Чтобы сделать выводы, игрокам надо дать право ошибаться и посмотреть, способны они перестроиться или же будут допускать одни и те же ошибки. Команда среагировала на все правильно, и теперь у нас наступает новый этап процесса".