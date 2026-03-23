Тренер "Вашингтона" восхитился 1000-м голом Овечкина

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Спенсер Карбери восхитился 1000-м голом российского капитана команды Александра Овечкина и отметил, что нападающий проводит невероятную карьеру.
В воскресенье "Вашингтон" в овертайме уступил "Колорадо Эвеланш" в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 2:3. Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 1000-й за карьеру в НХЛ. Он стал вторым игроком в истории лиги, кому удалось достичь данной отметки. Ранее это достижение покорилось канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов в чемпионатах и плей-офф).
"Это очередное достижение в его копилке, и это просто невероятная карьера - забросить 1000-ю шайбу, сделать это на домашнем льду и именно таким образом. Это был важный гол, сравнявший счет в конце третьего периода", - приводит слова Карбери сайт НХЛ.
Овечкин также является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Колорадо" стала для него 923-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы).