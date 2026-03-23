В ФФККР рассказали, как фигуристы уехали из Петербурга на фоне ограничений

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Многие фигуристы после окончания Кубка Первого канала на фоне отмен рейсов в аэропорту Санкт-Петербурга уже уехали в Москву на поезде, сообщил РИА Новости генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Во второй половине воскресенья аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге несколько раз закрывался на прием и отправку самолетов из-за беспилотной опасности. Было отменено или задержано около 30 рейсов в Москву. Среди них были те, на которых должны были отправиться домой фигуристы, участвовавшие в Кубке Первого канала.