Возвращение Валиевой и Трусовой пойдет на благо спорта, считает Авербух

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости, Андрей Симоненко. Возвращение Камилы Валиевой и Александры Трусовой пойдет на благо российского спорта и женского одиночного катания, заявил РИА Новости серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух.
Валиева, у которой в декабре закончился срок дисквалификации за допинговое нарушение, в субботу впервые с 2023 года выступила с соревновательной короткой программой, это произошло на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге. До этого она продемонстрировала тулуп в четыре оборота на чемпионате России по прыжкам, который прошел 31 января - 1 февраля. Трусова после рождения сына в августе 2025 года приступила к тренировкам и восстановила все тройные прыжки, а также четверной лутц. Вице-чемпионка Олимпиады-2022 также выступала на чемпионате страны 2026 года по прыжкам.
"Камила набирает форму, она большая молодец, что борется и сражается. Ждем Камилу в следующем сезоне во всей силе. Александра только что выступала в моем шоу в Ростове-на-Дону, прыгнула каскад тройной лутц - тройной тулуп. Она также набирает форму и явно горит желанием вернуться. Пожелаем ей удачи. Все это работает на благо российского спорта и женского одиночного катания", - сказал Авербух.