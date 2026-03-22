Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
19:33 22.03.2026 (обновлено: 21:02 22.03.2026)
https://ria.ru/20260322/zenit-2082278698.html
Дивеев сравнил тренировочные базы "Зенита" и ЦСКА
футбол
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020338665_0:0:2960:1664_1920x0_80_0_0_c01eaa5dcfdcb8cb57ae6281ea1ff017.jpg
https://ria.ru/20260322/marinkin-2082278050.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020338665_0:0:2636:1977_1920x0_80_0_0_619a718047c63296647554e9459fcf80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИгорь Дивеев
Игорь Дивеев - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Игорь Дивеев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Перешедший зимой из московского ЦСКА в петербургский "Зенит" футболист Игорь Дивеев заявил, что у его нынешнего клуба тренировочная база намного лучше, чем у армейцев.
Дивеев стал игроком "Зенита" в январе 2026 года в рамках обмена между клубами. В обратном направлении последовал аргентинский нападающий Лусиано Гонду.
«
"Я перешел в эту команду и как будто был тут уже месяц. Хорошо встретили иностранцы, русские, тренеры, персонал. Ваня Дркушич - первый, кто меня встретил. С ним как будто пять лет знакомы. Если сравнивать с ЦСКА, одинаковые команды в плане общения, в плане коллектива. Никого не хотел бы выделять, в этом плане все одинаково. Здесь меня отлично встретили. Не буду скрывать, у "Зенита" база намного лучше в плане всего - питание, тренажерный зал, минута до поля", - рассказал журналистам футболист.
Дивееву 26 лет. Он является воспитанником "Уфы" и выступал в составе ЦСКА с 2019 по 2026 год, суммарно проведя за армейцев 203 матча и забив 20 голов. Вместе со столичным клубом он дважды выигрывал Кубок России (2023, 2025) и один раз - Суперкубок страны (2025/26).
Вчера, 19:21
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Спартак Москва
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Райо Вальекано
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Верона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Лацио
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Монако
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Вест Хэм
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Акрон
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Интер М
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Атлетико Мадрид
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала