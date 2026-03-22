Дивеев сравнил тренировочные базы "Зенита" и ЦСКА

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Перешедший зимой из московского ЦСКА в петербургский "Зенит" футболист Игорь Дивеев заявил, что у его нынешнего клуба тренировочная база намного лучше, чем у армейцев.
Дивеев стал игроком "Зенита" в январе 2026 года в рамках обмена между клубами. В обратном направлении последовал аргентинский нападающий Лусиано Гонду.
"Я перешел в эту команду и как будто был тут уже месяц. Хорошо встретили иностранцы, русские, тренеры, персонал. Ваня Дркушич - первый, кто меня встретил. С ним как будто пять лет знакомы. Если сравнивать с ЦСКА, одинаковые команды в плане общения, в плане коллектива. Никого не хотел бы выделять, в этом плане все одинаково. Здесь меня отлично встретили. Не буду скрывать, у "Зенита" база намного лучше в плане всего - питание, тренажерный зал, минута до поля", - рассказал журналистам футболист.
Дивееву 26 лет. Он является воспитанником "Уфы" и выступал в составе ЦСКА с 2019 по 2026 год, суммарно проведя за армейцев 203 матча и забив 20 голов. Вместе со столичным клубом он дважды выигрывал Кубок России (2023, 2025) и один раз - Суперкубок страны (2025/26).