Великая победа россиянина в UFC! Дожал британца в Лондоне и потребовал пояс

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Мовсар Евлоев одержал тяжелейшую на британском турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лондоне и, сохранив ноль в графе "поражения", потребовал от промоушена дать ему титульный шанс. Автор РИА Новости Спорт делится эмоциями от потрясающей драмы на лондонской арене O2 и предвкушает грандиозную встречу нашего спортсмена с чемпионом из Австралии Александром Волкановски.

© UFC Постер лондонского турнира UFC © UFC Постер лондонского турнира UFC

Пять фактов о бое жизни для Евлоева

Это была битва непобежденных: Евлоев подошел к субботней встрече с рекордом 19-0, а Мерфи — с семнадцатью триумфами и ничьей. Обоих участников главного события вечера обидно называют "решенаторами" (так высмеивают бойцов, которые не побеждают досрочно, а лишь судейскими решениями). И у Мовсара, и у Лерона по девять побед в главном ММА-промоушене мира, и если у британца есть в копилке три финиша, то уроженец Ингушетии прошел 15-минутную дистанцию во всех противостояниях. Британец не дрался с августа, когда вырубил локтем с разворота бедолагу Аарона Пико. А вот у нашего спортсмена простой серьезный: из-за травмы он оставался вне восьмиугольника с декабря 2024-го. Тогда россиянин одолел бывшего чемпиона Алджамейна Стерлинга. Классическое столкновение стилей в духе Хабиб против Макгрегора: Мовсар хорош в борьбе, в то время как его оппонент делает ставку на работу руками и ногами в стойке. Это была встреча первого и третьего номеров рейтинга полулегкой весовой категории, поясом в которой владеет именитый Волкановски. Претендентский бой? На бумаге. На деле же промоушен не любит Евлоева и не в восторге от Лерона, так что даже победа не может гарантировать россиянину/британцу встречу с чемпионом.

Оппонента не удалось уничтожить

Более того, это был самый сложный поединок в карьере Мовсара. Первый раунд — никакой борьбы. Ингуш дает равный бой Мерфи на руках, а местами действует даже интереснее, подключая удары ногами в корпус и рукой с разворота. Близкие пять минут, которые, учитывая статус Лерона (хозяин клетки), судьи могли отдавать британцу. Во втором раунде дела стали хуже: раз за разом Евлоев напарывался на выпады соперника, который нащупал дистанцию и начал увереннее чувствовать себя в октагоне с фаворитом. Даже несмотря на то, что россиянина работал первым номером, и вторые пять минут (по ощущениям) остались за Мерфи.

Третий отрезок запомнился первым тейкдауном от Евлоева и попаданием в пах от нашего бойца — взяв небольшой перерыв, манчестерец поединок продолжил. Россиянину заметно не хватало темпа… И уж тем более не хватало борьбы, хотя концовка пятиминутки получилась отличной! Казалось, что силы он приберег на чемпионские раунды и там рванет за первым финишем в UFC.

Жаль, что ситуация еще сильнее усугубилась. За второе попадание в пах, еще более жесткое, Евлоева лишили балла, параллельно с этим лишив Мовсара возможности победить по очкам. Во всяком случае, именно таким виделся исход мэйн ивента. России нужны нокаут или сдача! И россиянин преобразился: остаток четвертого раунда он забрал уверенно, и поборовшись, и нанеся урон Мерфи в боксе. В пятом шел за финишем, выложился на полную... Но удосрочить выдохшегося британца все же не получилось.

Но это победа!

Абсолютная неожиданность. И шок: судьи отдали победу россиянину, потряся лондонскую арену (48-46, 48-46, 47-47). Непонятно, как UFC отреагируют на такое непростое, но крутое выступление Мовсара, однако даже Мерфи отметил после поединка, что Евлоев заслуживает биться с Волкановски. А вот что сказал во время октагон-интервью сам непобежденный полулегковес с шикарными 20-0 в профи и 10-0 в престижной американской лиге:

« "Алекс неоднократно любезно упоминал мое имя — я принимаю его вызов. Давай подеремся. У UFC нет никаких оснований, чтобы не дать мне поединок за титул".

Невозможно не согласиться с Евлоевым. Ждем заявления Алекса и с еще большим нетерпением (и тревогой) отзыв о Мовсаре и его перформансе босса организации Дэйны Уайта.