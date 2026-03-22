Великая победа россиянина в UFC! Дожал британца в Лондоне и потребовал пояс - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
03:15 22.03.2026 (обновлено: 04:23 22.03.2026)
Великая победа россиянина в UFC! Дожал британца в Лондоне и потребовал пояс
Великая победа россиянина в UFC! Дожал британца в Лондоне и потребовал пояс - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
Великая победа россиянина в UFC! Дожал британца в Лондоне и потребовал пояс
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Мовсар Евлоев одержал тяжелейшую на британском турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лондоне и,... РИА Новости Спорт, 22.03.2026
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
Иван Орехов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1c/1912296141_0:5:1866:1871_100x100_80_0_0_db75ca7bfafec990402be17d791946fa.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/16/2082200983_0:31:1080:841_1920x0_80_0_0_f111e1f5d12e29e4dfae7ecd096999c1.png
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, спорт — видео, авторы риа новости спорт, материалы риа спорт, александр волкановски, смешанные боевые искусства (мма), ufc, мовсар евлоев
Единоборства, Спорт, Александр Волкановски, Смешанные боевые искусства (ММА), UFC, Мовсар Евлоев
Великая победа россиянина в UFC! Дожал британца в Лондоне и потребовал пояс

Евлоев решением судей победил Мерфи в главном бою турнира UFC в Лондоне

© Официальный ВК-аккаунт UFC Мовсар Евлоев после боя с Лероном Мерфи
Мовсар Евлоев после боя с Лероном Мерфи - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
© Официальный ВК-аккаунт UFC
Корреспондент РИА Новости Спорт Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Мовсар Евлоев одержал тяжелейшую на британском турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лондоне и, сохранив ноль в графе "поражения", потребовал от промоушена дать ему титульный шанс. Автор РИА Новости Спорт делится эмоциями от потрясающей драмы на лондонской арене O2 и предвкушает грандиозную встречу нашего спортсмена с чемпионом из Австралии Александром Волкановски.
Пять фактов о бое жизни для Евлоева

  1. Это была битва непобежденных: Евлоев подошел к субботней встрече с рекордом 19-0, а Мерфи — с семнадцатью триумфами и ничьей.
  2. Обоих участников главного события вечера обидно называют "решенаторами" (так высмеивают бойцов, которые не побеждают досрочно, а лишь судейскими решениями). И у Мовсара, и у Лерона по девять побед в главном ММА-промоушене мира, и если у британца есть в копилке три финиша, то уроженец Ингушетии прошел 15-минутную дистанцию во всех противостояниях.
  3. Британец не дрался с августа, когда вырубил локтем с разворота бедолагу Аарона Пико. А вот у нашего спортсмена простой серьезный: из-за травмы он оставался вне восьмиугольника с декабря 2024-го. Тогда россиянин одолел бывшего чемпиона Алджамейна Стерлинга.
  4. Классическое столкновение стилей в духе Хабиб против Макгрегора: Мовсар хорош в борьбе, в то время как его оппонент делает ставку на работу руками и ногами в стойке.
  5. Это была встреча первого и третьего номеров рейтинга полулегкой весовой категории, поясом в которой владеет именитый Волкановски. Претендентский бой? На бумаге. На деле же промоушен не любит Евлоева и не в восторге от Лерона, так что даже победа не может гарантировать россиянину/британцу встречу с чемпионом.
Боссы UFC страшно не любят россиянина. Последний шанс взять золото!
21 марта, 23:50

Оппонента не удалось уничтожить

Более того, это был самый сложный поединок в карьере Мовсара. Первый раунд — никакой борьбы. Ингуш дает равный бой Мерфи на руках, а местами действует даже интереснее, подключая удары ногами в корпус и рукой с разворота. Близкие пять минут, которые, учитывая статус Лерона (хозяин клетки), судьи могли отдавать британцу. Во втором раунде дела стали хуже: раз за разом Евлоев напарывался на выпады соперника, который нащупал дистанцию и начал увереннее чувствовать себя в октагоне с фаворитом. Даже несмотря на то, что россиянина работал первым номером, и вторые пять минут (по ощущениям) остались за Мерфи.
Третий отрезок запомнился первым тейкдауном от Евлоева и попаданием в пах от нашего бойца — взяв небольшой перерыв, манчестерец поединок продолжил. Россиянину заметно не хватало темпа… И уж тем более не хватало борьбы, хотя концовка пятиминутки получилась отличной! Казалось, что силы он приберег на чемпионские раунды и там рванет за первым финишем в UFC.
Жаль, что ситуация еще сильнее усугубилась. За второе попадание в пах, еще более жесткое, Евлоева лишили балла, параллельно с этим лишив Мовсара возможности победить по очкам. Во всяком случае, именно таким виделся исход мэйн ивента. России нужны нокаут или сдача! И россиянин преобразился: остаток четвертого раунда он забрал уверенно, и поборовшись, и нанеся урон Мерфи в боксе. В пятом шел за финишем, выложился на полную... Но удосрочить выдохшегося британца все же не получилось.

Но это победа!

Абсолютная неожиданность. И шок: судьи отдали победу россиянину, потряся лондонскую арену (48-46, 48-46, 47-47). Непонятно, как UFC отреагируют на такое непростое, но крутое выступление Мовсара, однако даже Мерфи отметил после поединка, что Евлоев заслуживает биться с Волкановски. А вот что сказал во время октагон-интервью сам непобежденный полулегковес с шикарными 20-0 в профи и 10-0 в престижной американской лиге:
"Алекс неоднократно любезно упоминал мое имя — я принимаю его вызов. Давай подеремся. У UFC нет никаких оснований, чтобы не дать мне поединок за титул".

Невозможно не согласиться с Евлоевым. Ждем заявления Алекса и с еще большим нетерпением (и тревогой) отзыв о Мовсаре и его перформансе босса организации Дэйны Уайта.
"Поздравляю, брат. Лучший"
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
Член Зала славы UFC
Дональд Трамп и Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
UFC "подставил" Трампа: фанатов и звезд ММА корежит от турнира в Белом доме
13 марта, 07:35
 
ЕдиноборстваСпортСпорт — видеоАвторы РИА Новости СпортМатериалы РИА СпортАлександр ВолкановскиСмешанные боевые искусства (ММА)UFCМовсар Евлоев
 
