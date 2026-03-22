"Спартак" обыграл "Оренбург" в гостевом матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
15:44 22.03.2026 (обновлено: 15:59 22.03.2026)
"Спартак" обыграл "Оренбург" в гостевом матче РПЛ
"Спартак" обыграл "Оренбург" в гостевом матче РПЛ - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
"Спартак" обыграл "Оренбург" в гостевом матче РПЛ
Московский "Спартак" одержал победу над "Оренбургом" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 22.03.2026
спорт
оренбург
россия
ливай гарсия
футбол
оренбург
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
оренбург
россия
спорт, оренбург, россия, ливай гарсия, оренбург, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Спорт, Оренбург, Россия, Ливай Гарсия, Футбол, Оренбург, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Спартак" обыграл "Оренбург" в гостевом матче РПЛ

Московский "Спартак" одержал победу над "Оренбургом" в гостевом матче РПЛ

© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Московский "Спартак" одержал победу над "Оренбургом" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу.
Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 2:0 в пользу "Спартака". Мячи забили Ливай Гарсия (17-я минута) и Руслан Литвинов (25).
Российская премьер-лига (РПЛ)
22 марта 2026 • начало в 13:45
Завершен
Оренбург
0 : 2
Спартак Москва
18‎’‎ • Ливай Гарсия
(Эсекьель Барко)
25‎’‎ • Руслан Литвинов
В предыдущий раз "красно-белые" забивали "Оренбургу" на выезде в марте 2020 года (3:1). После этого было четыре матча между командами в Оренбурге, где хозяева оставляли свои ворота в неприкосновенности.
На 88-й минуте на поле вышел 16-летний полузащитник "Спартака" Павел Полех. Он дебютировал во взрослом футболе. В более молодом возрасте за "Спартак" играл только Алексей Ребко.
"Спартак", набрав 38 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). "Оренбург" с 18 баллами располагается на предпоследней, 15-й строчке.
В следующем матче "Оренбург" 4 апреля сыграет в гостях с московским "Динамо", днем позднее "Спартак" примет столичный "Локомотив".
