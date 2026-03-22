Рейтинг@Mail.ru
Ротенберг поздравил Овечкина с тысячной шайбой в НХЛ - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
23:41 22.03.2026
https://ria.ru/20260322/khokkey-2082298048.html
Ротенберг поздравил Овечкина с тысячной шайбой в НХЛ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/16/2082296128_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_96103ddd1096aedc1331e63e7d804f4c.jpg
https://ria.ru/20260322/ovechkin-2082297826.html
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
© Фото : x.com/capitalsАлександр Овечкин
© Фото : x.com/capitals
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров московского "Динамо" Роман Ротенберг поздравил форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с 1000-й шайбой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф.
В воскресенье "Вашингтон" в овертайме уступил "Колорадо Эвеланш" в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 2:3. Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 1000-й за карьеру в НХЛ. Он стал вторым игроком в истории лиги, кому удалось достичь данной отметки. Ранее это достижение покорилось канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов в чемпионатах и плей-офф).
«
"Поздравляю Александра Овечкина с 1000-м голом в НХЛ. Как я и предполагал, он сделал это в игре с "Колорадо". В концовке чемпионата Александр всегда в отличной форме, он постоянно нацелен на бросок, открывается под партнеров и использует минимум моментов для взятия ворот. Конечно, в этом есть определенное влияние его дара, но в основном это труд, труд и еще раз труд. Благодаря Александру, его голам, его вкладу и любви к игре наши дети идут в хоккей. Желаю ему здоровья, чтобы он и дальше заряжал нас своей неуемной энергией, радуясь 1001-му и последующим голам, как первому в карьере", - написал Ротенберг в Telegram-канале.
Овечкин также является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Колорадо" стала для него 923-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы).
"Приятно достичь чего-то подобного": Овечкин рассказал о тысячной шайбе
Вчера, 23:40
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Спартак Москва
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Райо Вальекано
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Верона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Лацио
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Монако
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Вест Хэм
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Акрон
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Интер М
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Атлетико Мадрид
    3
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала