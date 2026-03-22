Ротенберг поздравил Овечкина с тысячной шайбой в НХЛ
2026-03-22T23:41:00+03:00
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), член совета директоров московского "Динамо" Роман Ротенберг поздравил форварда "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина с 1000-й шайбой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф.
В воскресенье "Вашингтон" в овертайме уступил "Колорадо Эвеланш" в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 2:3. Овечкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 1000-й за карьеру в НХЛ. Он стал вторым игроком в истории лиги, кому удалось достичь данной отметки. Ранее это достижение покорилось канадцу Уэйну Гретцки (1016 голов в чемпионатах и плей-офф).
"
"Поздравляю Александра Овечкина с 1000-м голом в НХЛ. Как я и предполагал, он сделал это в игре с "Колорадо". В концовке чемпионата Александр всегда в отличной форме, он постоянно нацелен на бросок, открывается под партнеров и использует минимум моментов для взятия ворот. Конечно, в этом есть определенное влияние его дара, но в основном это труд, труд и еще раз труд. Благодаря Александру, его голам, его вкладу и любви к игре наши дети идут в хоккей. Желаю ему здоровья, чтобы он и дальше заряжал нас своей неуемной энергией, радуясь 1001-му и последующим голам, как первому в карьере", - написал Ротенберг в Telegram-канале.
Овечкин также является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Колорадо" стала для него 923-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал Гретцки (894 шайбы).