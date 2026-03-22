Тысяча голов Овечкина в НХЛ! Русский герой побьет еще один рекорд Гретцки?

Александр Овечкин переписал мировую историю и достиг отметки в 1000 голов за карьеру в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. До российского рекордсмена эту вершину смог покорить только Уэйн Гретцки.

Клуб Овечкина не теряет надежду на плей-офф

Последняя длительная домашняя серия в сезоне Национальной хоккейной лиги прошла для "Вашингтон Кэпиталз" так, что Спенсер Карбери может занести ее своей дружине в актив. И пусть этот отрезок чемпионата из четырех подряд матчей на "Кэпитал Уан Арене" столичный клуб начал с обидного поражения от "Бостон Брюинз" (2:3 Б), на которых "Вашингтон" ориентировался с точки зрения борьбы за уайлд-кард, но один балл из двух команда все же набрала, а следом поочередно переиграла "Оттаву Сенаторз" (4:1) и "Нью-Джерси Девилз" (2:1).

Благодаря победе "Кэпиталз" над "Девилз" и последовавшему за ней поражению "Детройт Ред Уингз" в матче против все того же "Бостона" подопечные Карбери сократили отставание от зоны уайлд-карда до шести очков. Впрочем, шансы "столичных" на попадание в плей-офф за 12 игр до конца регулярного сезона все равно оценивались ниже десяти процентов (до сегодняшнего дня — 7,1% по данным портала MoneyPuck). Вероятность того, что те же "Ред Уингз" впервые за десять лет войдут в число участников розыгрыша Кубка Стэнли, оценивается в разы выше.

© REUTERS / Amber Searls Александр Овечкин

Свою последнюю длительную домашнюю серию регулярного сезона "Вашингтон" сегодня завершил игрой с лучшей командой чемпионата — "Колорадо Эвеланш". "Лавины" накануне обыграли "Чикаго Блэкхокс" (4:1) благодаря голу и передаче Валерия Ничушкина и стали первым клубом "регулярки", кто набрал 100 очков за сезон и кто официально гарантировал себе участие в плей-офф. С "Кэпиталз" "Колорадо" уже встречался в этом розыгрыше чемпионата: в январе подопечные Джареда Беднара переиграли "Вашингтон" со счетом 5:2, хотя "столичные" преимущественно соответствовали высокому темпу игры, заданному Нэтаном Маккинноном и компанией.

« "Игра в первом периоде матча против "Нью-Джерси" стала, наверное, лучшей в нашем исполнении за последние 20 встреч. Да, мы допустили пару ошибок, но они были небольшими. В остальном все, что касается прессинга, отбора шайбы, владения шайбой в зоне атаке, было действительно хорошо. Многое из этого мы должны повторить в матче против "Колорадо", мы будем вынуждены использовать это из-за их скорости и мастерства. У них элитная команда, они не просто так лидируют в турнирной таблице чемпионата. Мы сами прочувствовали это. Мы должны уметь хорошо защищаться и грамотно распоряжаться своими моментами, а также уметь контратаковать, а не просто ждать каких-то шансов, принимая удар за ударом на протяжении всей игры", — сказал главный тренер "Вашингтона" в преддверии встречи с "Колорадо".

Овечкин достиг ТЫСЯЧИ!

Стремление сыграть правильно и добиться нужного результата игроки "Вашингтона" продемонстрировали не на словах, а на деле. Большую часть матча "Кэпиталз" и правда провели образцово, не давая мощной атаке "Колорадо" развить свой космический потенциал. На протяжении первых двух периодов "столичные" здорово сдерживали Нэтана Маккиннона компанию, а вместе с этим старались создавать давление и на чужие ворота.

Как и говорил Карбери, его подопечным придется концентрироваться на контратаках. Именно такой контрвыпад и помог "Вашингтону" отметиться голом. В середине первого периода Джастин Сурдиф и Коннор Макмайкл вдвоем убежали через среднюю зону. В момент, когда Сурдиф отпасовал на партнера и устремился к чужим воротам, Макмайкл эффектным "парашютиком" перебросил Валерия Ничушкина и еще одного защитника "Колорадо", выведя своего одноклубника один на один с вратарем. Символично, что бежать за Сурдифом пришлось не кому-то, а самому Маккиннону, но даже его высокой скорости не хватило, чтобы накрыть форварда "Вашингтона". Тот свой единственный момент использовал как надо и вывел "Кэпиталз" вперед.

Стратегия "столичных" играть на результат давала свои плоды, но за первую же потерю концентрации подопечные Карбери моментально были наказаны. Сперва в самом начале третьего периода голкипер "Кэпиталз" Логан Томпсон, выйдя из ворот к борту, ошибся в передаче и подарил шайбу Мартину Нечасу, который тут же отпасовал на пустые ворота капитану "Колорадо" Габриэлю Ландекогу. Еще через несколько минут грубую ошибку перед своими воротами допустил новичок "Вашингтона" Коул Хатсон: юный защитник потерял шайбу в простом моменте, и Николя Руа воспользовался этим.

Упустив преимущество и оказавшись на грани риска не набрать очень ценные очки, "Вашингтон" устремился в атаку. Усилив давление на владения "Эвеланш", хозяева площадки добивались ошибок со стороны гостей. Так, в ключевой отрезок периода Ландеског неаккуратно сыграл против белорусского нападающего Алексея Протаса и оставил свою команду в меньшинстве.

Для "Вашингтона" эта попытка большинства стала уже пятой в матче. И ее "Кэпиталз" наконец-то реализовали. Александр Овечкин, разместившись в своем любимом левом круге вбрасывания, дождался точной передачи от Дилана Строума и фирменным броском в касание "прошил" Маккензи Блэквуда. Этот гол стал не просто историческим, а легендарным.

Благодаря этой шайбе Овечкин:

достиг отметки в 923 гола за карьеру в чемпионатах НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги;

оформил 331-й гол в карьере в чемпионатах НХЛ при игре в большинстве, также обновив свой же рекорд;

забросил 1000-ю шайбу в карьере в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф! Александр Овечкин стал только вторым игроком в истории лиги, кому удалось покорить отметку в тысячу голов, включая статистику розыгрышей Кубка Стэнли.

Результативность Овечкина в НХЛ предельно проста: 923 гола в 1562 матчах в чемпионатах и еще 77 шайб в 161 игре в плей-офф. До Александра Михайловича тысячу шайб в лиге ранее смог забросить только Уэйн Гретцки. Прославленный канадец и обладатель множества рекордов НХЛ оформил 894 гола в чемпионатах лиги и еще 122 гола в плей-офф.

Абсолютный снайперский рекорд в НХЛ удерживает пока что Гретцки. Завершит ли Овечкин эту великую погоню 1017-й шайбой в карьере? На данный момент, ответа на этот вопрос нет. До конца "регулярки" этого сезона, который является последним для россиянина по его текущему контракту с "Вашингтоном", осталось всего 11 матчей. С учетом всех нюансов Овечкину нужно продлиться с "Кэпиталз" еще на сезон, чтобы он смог стать безоговорочно лучшим снайпером в истории НХЛ. 40-летний форвард, впрочем, пока не принял решение относительно своего будущего.

"Вашингтон" же успех своего лидера не поддержал. "Кэпиталз" смогли перевести игру в овертайм, но в дополнительную пятиминутку никак не могли выйти из своей зоны. "Колорадо" прижал "столичных" к воротам и спустя несколько подходов все же поразил цель благодаря точному броску Брока Нельсона с близкого расстояния, одержав победу — 3:2 ОТ. Впереди у Овечкина и компании предстоит трехматчевая гостевая серия, в рамках которой "Вашингтон" сыграет с "Сент-Луис Блюз", "Ютой Маммот" и "Вегас Голден Найтс". Вероятно, по ее итогам перспективы "Кэпс" продлить сезон и попасть в плей-офф определятся окончательно.