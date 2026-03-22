Тысяча голов Овечкина в НХЛ! Русский герой побьет еще один рекорд Гретцки? - РИА Новости Спорт, 23.03.2026
23:00 22.03.2026 (обновлено: 02:11 23.03.2026)
Тысяча голов Овечкина в НХЛ! Русский герой побьет еще один рекорд Гретцки?
Андрей Сенченко
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Валерий Ничушкин, Александр Овечкин, Нэтан Маккиннон, Уэйн Гретцки, Материалы РИА Спорт, Авторы РИА Новости Спорт
Тысяча голов Овечкина в НХЛ! Русский герой побьет еще один рекорд Гретцки?

Овечкин достиг отметки в 1000 голов в НХЛ с учетом плей-офф

© REUTERS / Amber Searls
Андрей Сенченко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Александр Овечкин переписал мировую историю и достиг отметки в 1000 голов за карьеру в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. До российского рекордсмена эту вершину смог покорить только Уэйн Гретцки.

Последняя длительная домашняя серия в сезоне Национальной хоккейной лиги прошла для "Вашингтон Кэпиталз" так, что Спенсер Карбери может занести ее своей дружине в актив. И пусть этот отрезок чемпионата из четырех подряд матчей на "Кэпитал Уан Арене" столичный клуб начал с обидного поражения от "Бостон Брюинз" (2:3 Б), на которых "Вашингтон" ориентировался с точки зрения борьбы за уайлд-кард, но один балл из двух команда все же набрала, а следом поочередно переиграла "Оттаву Сенаторз" (4:1) и "Нью-Джерси Девилз" (2:1).
Благодаря победе "Кэпиталз" над "Девилз" и последовавшему за ней поражению "Детройт Ред Уингз" в матче против все того же "Бостона" подопечные Карбери сократили отставание от зоны уайлд-карда до шести очков. Впрочем, шансы "столичных" на попадание в плей-офф за 12 игр до конца регулярного сезона все равно оценивались ниже десяти процентов (до сегодняшнего дня — 7,1% по данным портала MoneyPuck). Вероятность того, что те же "Ред Уингз" впервые за десять лет войдут в число участников розыгрыша Кубка Стэнли, оценивается в разы выше.
Александр Овечкин
Свою последнюю длительную домашнюю серию регулярного сезона "Вашингтон" сегодня завершил игрой с лучшей командой чемпионата — "Колорадо Эвеланш". "Лавины" накануне обыграли "Чикаго Блэкхокс" (4:1) благодаря голу и передаче Валерия Ничушкина и стали первым клубом "регулярки", кто набрал 100 очков за сезон и кто официально гарантировал себе участие в плей-офф. С "Кэпиталз" "Колорадо" уже встречался в этом розыгрыше чемпионата: в январе подопечные Джареда Беднара переиграли "Вашингтон" со счетом 5:2, хотя "столичные" преимущественно соответствовали высокому темпу игры, заданному Нэтаном Маккинноном и компанией.
«
"Игра в первом периоде матча против "Нью-Джерси" стала, наверное, лучшей в нашем исполнении за последние 20 встреч. Да, мы допустили пару ошибок, но они были небольшими. В остальном все, что касается прессинга, отбора шайбы, владения шайбой в зоне атаке, было действительно хорошо. Многое из этого мы должны повторить в матче против "Колорадо", мы будем вынуждены использовать это из-за их скорости и мастерства. У них элитная команда, они не просто так лидируют в турнирной таблице чемпионата. Мы сами прочувствовали это. Мы должны уметь хорошо защищаться и грамотно распоряжаться своими моментами, а также уметь контратаковать, а не просто ждать каких-то шансов, принимая удар за ударом на протяжении всей игры", — сказал главный тренер "Вашингтона" в преддверии встречи с "Колорадо".
Александр Овечкин

Овечкин достиг ТЫСЯЧИ!

Стремление сыграть правильно и добиться нужного результата игроки "Вашингтона" продемонстрировали не на словах, а на деле. Большую часть матча "Кэпиталз" и правда провели образцово, не давая мощной атаке "Колорадо" развить свой космический потенциал. На протяжении первых двух периодов "столичные" здорово сдерживали Нэтана Маккиннона компанию, а вместе с этим старались создавать давление и на чужие ворота.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
22 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
Вашингтон
2 : 3
Колорадо
11:53 • Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Мэтт Рой)
54:17 • Александр Овечкин
(Дилан Строум, Cole Hutson)
41:05 • Габриэль Ландескуг
(Мартин Некаш)
46:03 • Николас Рой
(Захар Бардаков)
61:22 • Брок Нельсон
(Мартин Некаш, Девон Тоус)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Как и говорил Карбери, его подопечным придется концентрироваться на контратаках. Именно такой контрвыпад и помог "Вашингтону" отметиться голом. В середине первого периода Джастин Сурдиф и Коннор Макмайкл вдвоем убежали через среднюю зону. В момент, когда Сурдиф отпасовал на партнера и устремился к чужим воротам, Макмайкл эффектным "парашютиком" перебросил Валерия Ничушкина и еще одного защитника "Колорадо", выведя своего одноклубника один на один с вратарем. Символично, что бежать за Сурдифом пришлось не кому-то, а самому Маккиннону, но даже его высокой скорости не хватило, чтобы накрыть форварда "Вашингтона". Тот свой единственный момент использовал как надо и вывел "Кэпиталз" вперед.
Стратегия "столичных" играть на результат давала свои плоды, но за первую же потерю концентрации подопечные Карбери моментально были наказаны. Сперва в самом начале третьего периода голкипер "Кэпиталз" Логан Томпсон, выйдя из ворот к борту, ошибся в передаче и подарил шайбу Мартину Нечасу, который тут же отпасовал на пустые ворота капитану "Колорадо" Габриэлю Ландекогу. Еще через несколько минут грубую ошибку перед своими воротами допустил новичок "Вашингтона" Коул Хатсон: юный защитник потерял шайбу в простом моменте, и Николя Руа воспользовался этим.
Упустив преимущество и оказавшись на грани риска не набрать очень ценные очки, "Вашингтон" устремился в атаку. Усилив давление на владения "Эвеланш", хозяева площадки добивались ошибок со стороны гостей. Так, в ключевой отрезок периода Ландеског неаккуратно сыграл против белорусского нападающего Алексея Протаса и оставил свою команду в меньшинстве.
Для "Вашингтона" эта попытка большинства стала уже пятой в матче. И ее "Кэпиталз" наконец-то реализовали. Александр Овечкин, разместившись в своем любимом левом круге вбрасывания, дождался точной передачи от Дилана Строума и фирменным броском в касание "прошил" Маккензи Блэквуда. Этот гол стал не просто историческим, а легендарным.
Благодаря этой шайбе Овечкин:
  • достиг отметки в 923 гола за карьеру в чемпионатах НХЛ и обновил снайперский рекорд лиги;
  • оформил 331-й гол в карьере в чемпионатах НХЛ при игре в большинстве, также обновив свой же рекорд;
  • забросил 1000-ю шайбу в карьере в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф! Александр Овечкин стал только вторым игроком в истории лиги, кому удалось покорить отметку в тысячу голов, включая статистику розыгрышей Кубка Стэнли.
Александр Овечкин
Результативность Овечкина в НХЛ предельно проста: 923 гола в 1562 матчах в чемпионатах и еще 77 шайб в 161 игре в плей-офф. До Александра Михайловича тысячу шайб в лиге ранее смог забросить только Уэйн Гретцки. Прославленный канадец и обладатель множества рекордов НХЛ оформил 894 гола в чемпионатах лиги и еще 122 гола в плей-офф.
Александр Овечкин
Абсолютный снайперский рекорд в НХЛ удерживает пока что Гретцки. Завершит ли Овечкин эту великую погоню 1017-й шайбой в карьере? На данный момент, ответа на этот вопрос нет. До конца "регулярки" этого сезона, который является последним для россиянина по его текущему контракту с "Вашингтоном", осталось всего 11 матчей. С учетом всех нюансов Овечкину нужно продлиться с "Кэпиталз" еще на сезон, чтобы он смог стать безоговорочно лучшим снайпером в истории НХЛ. 40-летний форвард, впрочем, пока не принял решение относительно своего будущего.
"Вашингтон" же успех своего лидера не поддержал. "Кэпиталз" смогли перевести игру в овертайм, но в дополнительную пятиминутку никак не могли выйти из своей зоны. "Колорадо" прижал "столичных" к воротам и спустя несколько подходов все же поразил цель благодаря точному броску Брока Нельсона с близкого расстояния, одержав победу — 3:2 ОТ. Впереди у Овечкина и компании предстоит трехматчевая гостевая серия, в рамках которой "Вашингтон" сыграет с "Сент-Луис Блюз", "Ютой Маммот" и "Вегас Голден Найтс". Вероятно, по ее итогам перспективы "Кэпс" продлить сезон и попасть в плей-офф определятся окончательно.
Александр Овечкин
 
