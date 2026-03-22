Овечкин забил 923-й гол в чемпионатах НХЛ и обновил снайперский рекорд - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
21:55 22.03.2026 (обновлено: 22:01 22.03.2026)
Овечкин забил 923-й гол в чемпионатах НХЛ и обновил снайперский рекорд
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин забросил 923-ю шайбу в карьере в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и обновил снайперский рекорд лиги за всю историю.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
22 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
Вашингтон
2 : 3
Колорадо
11:53 • Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Мэтт Рой)
54:17 • Александр Овечкин
(Дилан Строум, Cole Hutson)
41:05 • Габриэль Ландескуг
(Мартин Некаш)
46:03 • Николас Рой
(Захар Бардаков)
61:22 • Брок Нельсон
(Мартин Некаш, Девон Тоус)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Овечкин отметился голом в домашнем матче регулярного чемпионата против "Колорадо Эвеланш".
40-летний россиянин является единоличным рекордсменом НХЛ по общему числу голов в регулярных чемпионатах лиги. Шайба Овечкина в матче с "Колорадо" стала для него 923-й в карьере. Предыдущий рекорд лиги принадлежал канадцу Уэйну Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).
Овечкин забросил 1000 шайб в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф
