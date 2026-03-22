Овечкин забросил 1000 шайб в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин достиг отметки в 1000 голов в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) с учетом чемпионатов и плей-офф.
22 марта 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
11:53 • Джастин Сурдиф
54:17 • Александр Овечкин
(Дилан Строум, Cole Hutson)
41:05 • Габриэль Ландескуг
46:03 • Николас Рой
61:22 • Брок Нельсон
"Вашингтон" принимает "Колорадо Эвеланш" в рамках регулярного первенства. Овечкин отметился заброшенной шайбой.
Гол россиянина в матче стал для него 1000-м за всю карьеру в НХЛ. Капитан "Вашингтона" забросил 923 шайбы в 1562 матчах в чемпионатах лиги и 77 шайб в 161 игре в плей-офф. Овечкин стал вторым в истории НХЛ игроком, кому удалось достичь отметки в 1000 голов за всю карьеру в лиге. Абсолютный снайперский рекорд НХЛ принадлежит канадцу Уэйну Гретцки, который оформил суммарно 1016 голов (894 шайбы в "регулярках" и 122 шайбы в плей-офф).
Александру Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для россиянина 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Вашингтоном". Овечкин является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ.