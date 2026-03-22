Экс-футболист "Боруссии" покинул пост спортивного директора клуба - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
15:31 22.03.2026 (обновлено: 16:56 22.03.2026)
Экс-футболист "Боруссии" покинул пост спортивного директора клуба
Экс-футболист "Боруссии" покинул пост спортивного директора клуба - РИА Новости Спорт, 22.03.2026
Экс-футболист "Боруссии" покинул пост спортивного директора клуба
Себастьян Кель покинул должность спортивного директора дортмундской "Боруссии", сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 22.03.2026
футбол
спорт
себастьян кель
боруссия (дортмунд)
бундеслига
спорт, себастьян кель, боруссия (дортмунд), бундеслига
Футбол, Спорт, Себастьян Кель, Боруссия (Дортмунд), Бундеслига
Экс-футболист "Боруссии" покинул пост спортивного директора клуба

Экс-футболист "Боруссии" Кель покинул должность спортивного директора клуба

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Себастьян Кель покинул должность спортивного директора дортмундской "Боруссии", сообщается на сайте футбольного клуба.
Решение о прекращении сотрудничества было принято по обоюдному согласию сторон в воскресенье. Контракт расторгнут с немедленным вступлением в силу. Кель работал в структуре "Боруссии" с 2018 года, а в 2022-м занял должность спортивного директора.
"В открытом разговоре мы пришли к общему мнению, что лето - подходящее время для перемен. Чтобы обе стороны могли к нему подготовиться, мы договорились о немедленном прекращении работы. Нас с Себастьяном связывает долгая история. Мы не только вместе играли за "Боруссию", но и в 2002 году вместе стали чемпионами Германии. Себастьян внес огромный вклад в развитие нашего клуба, и мы очень благодарны ему за его преданность и усилия", - заявил генеральный директор "Боруссии" Ларс Риккен.
Келю 46 лет. В период игровой карьеры немец выступал за дортмундцев с 2001 по 2015 год и провел в составе команды 362 матча, в которых забил 22 мяча. Вместе с "Боруссией" полузащитник трижды становился чемпионом Германии (2002, 2011, 2012), обладателем Кубка страны (2012), а также двукратным обладателем Суперкубка (2013, 2014). Кроме того, с клубом полузащитник дошел до финала Лиги чемпионов в сезоне-2012/13. С 2008 по 2014 год Кель был капитаном "Боруссии".
ФутболСпортСебастьян КельБоруссия (Дортмунд)Бундеслига
 
