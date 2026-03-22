Экс-футболист "Боруссии" покинул пост спортивного директора клуба

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Себастьян Кель покинул должность спортивного директора дортмундской "Боруссии", сообщается на сайте футбольного клуба.
"В открытом разговоре мы пришли к общему мнению, что лето - подходящее время для перемен. Чтобы обе стороны могли к нему подготовиться, мы договорились о немедленном прекращении работы. Нас с Себастьяном связывает долгая история. Мы не только вместе играли за "Боруссию", но и в 2002 году вместе стали чемпионами Германии. Себастьян внес огромный вклад в развитие нашего клуба, и мы очень благодарны ему за его преданность и усилия", - заявил генеральный директор "Боруссии" Ларс Риккен.
Келю 46 лет. В период игровой карьеры немец выступал за дортмундцев с 2001 по 2015 год и провел в составе команды 362 матча, в которых забил 22 мяча. Вместе с "Боруссией" полузащитник трижды становился чемпионом Германии (2002, 2011, 2012), обладателем Кубка страны (2012), а также двукратным обладателем Суперкубка (2013, 2014). Кроме того, с клубом полузащитник дошел до финала Лиги чемпионов в сезоне-2012/13. С 2008 по 2014 год Кель был капитаном "Боруссии".