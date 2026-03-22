"Спортинг Канзас-Сити" проиграл в матче MLS, несмотря на гол Сулейманова

МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. "Спортинг Канзас-Сити", за который выступает российский нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, проиграл клубу "Колорадо Рэпидс" в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Сулейманов вышел в стартовом составе и провел на поле 70 минут. Нападающий забил свой первый гол в текущем сезоне.