"Лацио" обыграл "Болонью" в матче чемпионата Италии по футболу
19:05 22.03.2026 (обновлено: 20:59 22.03.2026)
"Лацио" обыграл "Болонью" в матче чемпионата Италии по футболу
Римский "Лацио" обыграл "Болонью" в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 22.03.2026
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Римский "Лацио" обыграл "Болонью" в матче 30-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча в Болонье завершилась со счетом 2:0 в пользу "Лацио". Дубль оформил Кеннет Тейлор (72-я и 82-я минуты). На 51-й минуте нападающий "Болоньи" Риккардо Орсолини не смог реализовать пенальти.
22 марта 2026 • начало в 17:00
Завершен
Болонья
0 : 2
Лацио
72‎’‎ • Кеннет Тейлор
82‎’‎ • Кеннет Тейлор
(Булайе Диа)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Лацио" одержал третью победу подряд. Команда, набрав 43 очка, поднялась на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии и сместила "Болонью", в активе которой 42 балла, на девятую строчку.

Результаты других матчей дня:

  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Спартак Москва
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Райо Вальекано
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Верона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Лацио
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Монако
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Вест Хэм
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Акрон
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фиорентина
    Интер М
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Мадрид
    Атлетико Мадрид
    3
    2
