Валиеву встретили по-королевски. Но почему судьи оставили ее за тройкой?
Фигурное катание
20:04 21.03.2026
Валиеву встретили по-королевски. Но почему судьи оставили ее за тройкой?
Валиеву встретили по-королевски. Но почему судьи оставили ее за тройкой? - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
Валиеву встретили по-королевски. Но почему судьи оставили ее за тройкой?
Камила Валиева впервые за два с лишним года исполнила соревновательную короткую программу. РИА Новости Спорт рассказывает о штурме четверных великой фигуристки, РИА Новости Спорт, 21.03.2026
Андрей Симоненко
Фигурное катание, Камила Валиева, Светлана Соколовская, Антон Сихарулидзе, Спорт, Аделия Петросян
Валиеву встретили по-королевски. Но почему судьи оставили ее за тройкой?

Валиева стала четвертой в короткой программе Кубка Первого канала

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКамила Валиева
Андрей Симоненко
Камила Валиева впервые за два с лишним года исполнила соревновательную короткую программу. РИА Новости Спорт рассказывает о штурме четверных великой фигуристки, и как ее приняли судьи, получившие ушат критики от главы федерации.

Валиева вооружается четверными

В недавнем фильме про возвращение Валиевой мама фигуристки заявила, что Камила никуда и не уходила - просто не могла выступать и тренироваться в группе. И это правда. К тому же она продолжала выступать в шоу, и индивидуальные ледовые тренировки у нее были. Ну а сами прокаты показывали, что прыжки Камила делать не разучилась - хотя и обходилась все это время без элементов ультра-си. Зато были высоченные пролетные тройные.
Ну а ультра-си очень быстро появились после возвращения. Начав полноценные тренировки в группе Светланы Соколовской, Валиева уже в прыжковом чемпионате России в конце января исполнила тулуп в четыре оборота, причем как сольно, так и в каскаде. А накануне Кубка Первого канала возник и тройной аксель - правда, пока только на тренировке. Из ультра-си в свой звездный период Камила исполняла еще четверной сальхов, его уже восстанавливать будут, видимо, к следующему сезону.
Но главным вопросом оставалась способность Валиевой собирать элементы в полноценном прокате, а не в отрывочных фрагментах в шоу. Именно это должна была продемонстрировать субботняя короткая программа, которую фигуристка анонсировала еще месяца два назад. Произвольную исполнять не планировала, но и по короткой можно сделать кое-какие выводы о ее функциональной готовности.

Сихарулидзе прав?

Что ж, пока Валиева и близко не выглядит на сто процентов от былого уровня. В первую очередь, не хватает физики - во второй половине короткой она выглядела очень медленной, а ближе к концу чуть вообще не остановилась. Даже вращения, которые в исполнении Валиевой всегда заслуживали эпитета "феноменальные", чуть подкачали - одно из них было оценено только вторым уровнем.
Камила Валиева
В короткой программе на этом турнире разрешили делать прыжки в четыре оборота. Камила воспользовалась этой возможностью и упала с квад-тулупа в начале проката - и это, конечно, могло повлиять на энергетику дальнейшего катания. Как известно, любое падение, и тем более - с элемента ультра-си - очень сбивает и отнимает много сил. Возможно, по этой причине она с помаркой на приземлении исполнила и каскад из тройного лутца и тройного тулупа.
За выступление Валиева получила 70,09 балла. Сравнивать с другими турнирами эти оценки сложно - ведь по стандартным правилам квады у женщин в короткой программе запрещены. Но все равно можно констатировать, что судьи были к фигуристке весьма благосклонны. Ведь победительница недавнего Финала Гран-при России в Челябинске Алиса Двоеглазова, выступая перед Камилой, тоже упала с четверного тулупа, но чисто сделала остальные элементы, да и каталась на совершенно другой скорости. Но получила примерно те же оценки, что и Валиева - 70,22.
Как тут не вспомнить недавнее интервью президента Федерации фигурного катания на коньках России Антона Сихарулидзе в шоу "Каток", где он ругал судей, которые иногда ставят оценки, оторванные от действительности. Пожалуй, именно в данном случае баллы Валиевой действительно можно признать несколько натянутыми. К тому же и программа сама по себе не выглядела шедевром. Под кавер современной исполнительницы Гетеры на песню "Утомленное солнце" Камила показала, скорее, набросок того, что может исполнять в следующем сезоне, собрав фрагменты того, что демонстрировала в прошлых программах и шоу. Да, Валиева сейчас катается очень женственно, в отличие от той же Двоеглазовой, но все-таки нынешние правила оценивают не возраст, а конкретные компоненты, которые у Камилы именно сейчас не на прежней высоте.
Но жест поддержки со стороны арбитров, на самом деле, в данном случае большого значения не имеет. Он, скорее, символичный, все-таки речь о показательном турнире, а вот в следующем сезоне уже все может быть совсем иначе. И для серьезных результатов Валиевой потребуется выглядеть намного лучше. Понимает все это и сама фигуристка, поскольку после выступления она была очень сдержанна. "Просто хочу поздравить себя и свою команду с первым прокатом короткой программы с декабря 2023 года, - сказала она в интервью Евгении Медведевой на арене. - Слова излишни, спасибо (тренеру) Светлане Владимировне (Соколовской) и всему штабу".
Все шансы выглядеть лучше в следующем сезоне у Валиевой есть. Она пройдет полноценную летнюю подготовку, что даст ей необходимый физический функционал. Пока же сильнейшей фигуристкой страны, бесспорно, остается Аделия Петросян. Трехкратная чемпионка России показала в короткой программе лучший результат - 76,45 балла. Хотя тоже не была идеальной - с недокрутом исполнила четверной тулуп и каскад "3-3". "Четверной получился, наверное, потому что я все-таки стараюсь прислушиваться к многомиллионным советам, что нужно уже отпустить его, довериться судьбе и не зацикливаться, - призналась фигуристка журналистам. - И просто хочется, знаете, научиться делать его стабильно. Я постараюсь к этому прийти, надеюсь, не после завершения карьеры. Рада, что он получился - пусть и с небольшим недокрутом, но уже хорошо".
Этот выход на лед для Петросян стал первым после Олимпийских игр в Италии, где она показала шестой результат, упав в произвольной программе со злополучного четверного. "Понятно, что где-то что-то болит, терпим. Еще есть мысли об Олимпийских играх, но я уже смогла спокойно посмотреть прокат. Мне кажется, это хороший знак. В целом начинаю спокойнее ко всему относиться и просто двигаться дальше. Все хорошо", - заключила фигуристка.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
