Жителя Петербурга арестовали по делу о публичных призывах к терроризму

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Житель Петербурга арестован по трем эпизодам дела о публичных призывах к терроризму, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

"Выборгский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Плая, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в интернете- прим. ред.) УК РФ (три эпизода)", - сообщает пресс-служба.

По данным пресс-службы городских судов, Плай в 2024 году в ответ на публикации в Telegram-канале призвал к осуществлению террористической деятельности неограниченный круг лиц из числа пользователей мессенджера.

"Плай был задержан 20 марта. Ему предъявлено обвинение. В ходе допроса вину в инкриминируемых деяниях он не признал", - добавили в судебной пресс-службе.

Уточняется, что сам обвиняемый и защитник просили избрать ему домашний арест или запрет определенных действий.