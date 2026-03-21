"Ничем хорошим не закончится". США признали правду о России и Китае - РИА Новости, 21.03.2026
08:00 21.03.2026 (обновлено: 08:02 21.03.2026)
"Ничем хорошим не закончится". США признали правду о России и Китае
В мире, Китай, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Politico, Российская академия наук, Си Цзиньпин
"Ничем хорошим не закончится". США признали правду о России и Китае

Межуев: в США признали провал попыток рассорить Россию и Китай

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Американские СМИ продолжают "срывать покровы" с внешнеполитической стратегии США. На сей раз под прицелом вновь оказалось сближение Вашингтона с Москвой. Цель тут, говорит источник в администрации, вовсе не налаживание двусторонних связей, а… усиление давления на Пекин. РИА Новости разбиралось, что стоит за подобными публикациями.

Как связаны Китай и Украина: внезапный взгляд

Анонимный собеседник издания Politico утверждает: Трамп пытается создать некий "новый и крайне выгодный" для США баланс в отношениях с КНР.
По мнению американских аналитиков, этот сценарий обречен на провал, отмечается в статье. По крайней мере — пока у власти находятся Владимир Путин и Си Цзиньпин.
Действительно, оба лидера, неизменно использующие при встречах обращение "дорогой друг", регулярно подчеркивают особый характер двусторонних отношений и на персональном уровне, и на государственном.
Старший директор программ Китая в "Фонде защиты демократий" (американский аналитический центр) Крейг Синглтон говорит: "идея [вбить клин] привлекательна в теории, но на практике партнерство Москвы и Пекина нерушимо".
"Конечно, нет ничего плохого в дипломатическом подходе, да и президент Трамп умеет договариваться, — добавляет он. — Но опыт показывает, что, вероятнее всего, это не закончится ничем хорошим. В итоге возможно лишь ограниченное тактическое сотрудничество России с США, а не длительный разрыв Москвы с Пекином".
Ему вторит директор департамента политики КНР в институте "Америка превыше всего" Адам Савит: "Россия не будет играть решающую роль в соперничестве Вашингтона и Пекина".
Даже госсекретарь Марко Рубио публично признавал: поссорить Россию с Китаем нереально.
Кто разгоняет спекуляции?

Обычно за такими вбросами стоят противники президента из числа демократов. Politico, несмотря на декларируемую "внепартийность", — все-таки продемократическое издание. Принцип прост: искусственно увязать два разнонаправленных подхода — диалог с Россией и торговую войну с КНР, а потом представить все это как общий курс.
Хотя даже на китайском направлении Трамп, несмотря на дежурные грозные заявления, ведет себя сдержаннее, чем можно было ожидать после его первого срока (когда и началась торговая война).
Например, инициированные Вашингтоном блоки для "сдерживания" Китая (AUKUS и QUAD) практически исчезли из медийного поля одновременно с уходом Джо Байдена, пытавшегося вдохнуть в них жизнь.
А Трамп, напротив, даже осаживает союзников в регионе, когда те слишком уж далеко заходят в пикировках с КНР. Например, в прошлом году японскому премьеру, по данным СМИ, он посоветовал быть аккуратнее в речах насчет Тайваня.
Объяснять внешнюю политику США только китайским фактором — явное упрощение.
И уж тем более неясно, на какой "новый баланс" можно рассчитывать американцам с учетом теснейших связей России и КНР на всех направлениях.
Доверия к США нет

Политолог-американист Павел Святенков в беседе с РИА Новости отмечает: речь идет именно о медийной попытке рассорить Россию и Китай, спровоцировать взаимное недоверие.
"На самом деле никакого беспрецедентного сближения Москвы и Вашингтона не наблюдается", — указывает он. Переговоры по Украине, которые в СМИ считают козырем США, пока ни к чему не привели. Во всяком случае в публичном поле.
В то же время такими вбросами американцы надеются усилить давление на Китай, заставить Пекин нервничать в контексте отмены апрельского визита Трампа.
Но это обречено на неудачу, особенно в свете ситуации вокруг Ирана.
"Переговоры с Тегераном, а затем удары США и убийство верховного лидера исламской республики Али Хаменеи породили сильное недоверие к американским методам, — подчеркивает эксперт. — Все увидели, что дипломатия для Вашингтона ничего не значит. Вывод простой: американцы стараются посеять рознь между Россией и Китаем в тот момент, когда у них самих плохи дела на Ближнем Востоке из-за созданного ими же кризиса".
Профессор Института философии РАН, политолог Борис Межуев совершенно не удивлен этими вбросами в СМИ.
"Естественно, американцы хотят нас как-то разделить с Китаем, это не скрывается, признается совершенно открыто. Другое дело, что тут много препятствий. Думаю, такие публикации — как раз подведение итогов неудачных попыток на данном направлении", — рассуждает он.
И добавляет: это и признание неудач Белого дома на переговорном треке. В обоих случаях, по мнению эксперта, США в краткосрочной перспективе не преуспеют.
