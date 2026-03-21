Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины Победы китайского народа в войне сопротивления Японии и окончания Второй мировой войны

"Ничем хорошим не закончится". США признали правду о России и Китае

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Американские СМИ продолжают "срывать покровы" с внешнеполитической стратегии США. На сей раз под прицелом вновь оказалось сближение Вашингтона с Москвой. Цель тут, говорит источник в администрации, вовсе не налаживание двусторонних связей, а… усиление давления на Пекин. РИА Новости разбиралось, что стоит за подобными публикациями.

Анонимный собеседник издания Politico утверждает: Трамп пытается создать некий "новый и крайне выгодный" для США баланс в отношениях с КНР.

По мнению американских аналитиков, этот сценарий обречен на провал, отмечается в статье. По крайней мере — пока у власти находятся Владимир Путин и Си Цзиньпин.

Действительно, оба лидера, неизменно использующие при встречах обращение "дорогой друг", регулярно подчеркивают особый характер двусторонних отношений и на персональном уровне, и на государственном.

Старший директор программ Китая в "Фонде защиты демократий" (американский аналитический центр) Крейг Синглтон говорит: "идея [вбить клин] привлекательна в теории, но на практике партнерство Москвы и Пекина нерушимо".

© AP Photo / Andy Wong Продавец расставляет еду и напитки на стенде, украшенном планетами в форме флагов Китая и США, в Пекине

"Конечно, нет ничего плохого в дипломатическом подходе, да и президент Трамп умеет договариваться, — добавляет он. — Но опыт показывает, что, вероятнее всего, это не закончится ничем хорошим. В итоге возможно лишь ограниченное тактическое сотрудничество России с США, а не длительный разрыв Москвы с Пекином".

Ему вторит директор департамента политики КНР в институте "Америка превыше всего" Адам Савит: "Россия не будет играть решающую роль в соперничестве Вашингтона и Пекина".

Даже госсекретарь Марко Рубио публично признавал: поссорить Россию с Китаем нереально.

© AP Photo / Mark Schiefelbein Госсекретарь США Марко Рубио выступает во время саммита "Щит Америки" во Флориде

Кто разгоняет спекуляции?

Обычно за такими вбросами стоят противники президента из числа демократов. Politico, несмотря на декларируемую "внепартийность", — все-таки продемократическое издание. Принцип прост: искусственно увязать два разнонаправленных подхода — диалог с Россией и торговую войну с КНР, а потом представить все это как общий курс.

Хотя даже на китайском направлении Трамп, несмотря на дежурные грозные заявления, ведет себя сдержаннее, чем можно было ожидать после его первого срока (когда и началась торговая война).

Например, инициированные Вашингтоном блоки для "сдерживания" Китая (AUKUS и QUAD) практически исчезли из медийного поля одновременно с уходом Джо Байдена, пытавшегося вдохнуть в них жизнь.

© AP Photo / Denis Poroy Встреча лидеров военного союза AUKUS на военно-морской базе Пойнт-Лома в Сан-Диего

А Трамп, напротив, даже осаживает союзников в регионе, когда те слишком уж далеко заходят в пикировках с КНР. Например, в прошлом году японскому премьеру, по данным СМИ, он посоветовал быть аккуратнее в речах насчет Тайваня.

Объяснять внешнюю политику США только китайским фактором — явное упрощение.

И уж тем более неясно, на какой "новый баланс" можно рассчитывать американцам с учетом теснейших связей России и КНР на всех направлениях.

© REUTERS / Kylie Cooper Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Ирландии Майкл Мартин на приеме в честь Дня святого Патрика в Восточном зале Белого дома

Доверия к США нет

Политолог-американист Павел Святенков в беседе с РИА Новости отмечает: речь идет именно о медийной попытке рассорить Россию и Китай, спровоцировать взаимное недоверие.

"На самом деле никакого беспрецедентного сближения Москвы и Вашингтона не наблюдается", — указывает он. Переговоры по Украине, которые в СМИ считают козырем США, пока ни к чему не привели. Во всяком случае в публичном поле.

В то же время такими вбросами американцы надеются усилить давление на Китай, заставить Пекин нервничать в контексте отмены апрельского визита Трампа.

Но это обречено на неудачу, особенно в свете ситуации вокруг Ирана.

"Переговоры с Тегераном, а затем удары США и убийство верховного лидера исламской республики Али Хаменеи породили сильное недоверие к американским методам, — подчеркивает эксперт. — Все увидели, что дипломатия для Вашингтона ничего не значит. Вывод простой: американцы стараются посеять рознь между Россией и Китаем в тот момент, когда у них самих плохи дела на Ближнем Востоке из-за созданного ими же кризиса".

© Morteza Nikoubazl Баннер в Тегеране

Профессор Института философии РАН, политолог Борис Межуев совершенно не удивлен этими вбросами в СМИ.

"Естественно, американцы хотят нас как-то разделить с Китаем, это не скрывается, признается совершенно открыто. Другое дело, что тут много препятствий. Думаю, такие публикации — как раз подведение итогов неудачных попыток на данном направлении", — рассуждает он.

И добавляет: это и признание неудач Белого дома на переговорном треке. В обоих случаях, по мнению эксперта, США в краткосрочной перспективе не преуспеют.