Петросян призналась, что у нее еще есть мысли о неудачи на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
18:39 21.03.2026 (обновлено: 19:20 21.03.2026)
Петросян призналась, что у нее еще есть мысли о неудачи на Олимпиаде
Петросян призналась, что у нее еще есть мысли о неудачи на Олимпиаде
Петросян: еще есть мысли об Олимпиаде, но начинаю спокойнее ко всему относиться

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян после проката короткой программы на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге сообщила журналистам, что у нее еще остаются мысли о прошедших в феврале Олимпийских играх в Италии, но она уже начинает двигаться дальше.
Кубок Первого канала проходит с 21 по 22 марта в Санкт-Петербурге. Петросян в субботу показала лучший результат в короткой программе.
«
"Понятно, что где-то что-то болит, терпим. Еще есть мысли об Олимпийских играх, но я уже смогла спокойно посмотреть прокат. Мне кажется, это хороший знак. В целом начинаю спокойнее ко всему относиться и просто двигаться дальше. Все хорошо", - отметила Петросян.
Петросян 18 лет. На прошедшей Олимпиаде в Италии она заняла шестое место. Фигуристка является трехкратной чемпионкой России и трехкратной победительницей Финала Гран-при страны.
Фигурное катание, Спорт, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026
 
