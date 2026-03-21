Перро завоевал малый Хрустальный глобус в зачете гонок преследований

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Французский биатлонист Эрик Перро стал вторым в гонке преследования на заключительном, девятом этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Хольменколлене и завоевал малый Хрустальный глобус в этом зачете.