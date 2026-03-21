Лыжники Пеллегрино и Сван выиграли спринтерские гонки на этапе КМ в США

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Итальянец Федерико Пеллегрино и шведка Линн Сван выиграли спринтерские гонки свободным стилем на заключительном этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лейк-Плэсиде (США).

Пеллегрино победил с результатом 2 минуты 35,01 секунды. Серебро завоевал норвежец Ларс Хегген (отставание - 1,24 секунды), бронзовым призером стал швед Антон Гран (+1,28).

Сван показала время 2 минуты 52,58 секунды, второй финишировала ее соотечественница Йонна Сундлинг (+0,46), третьей стала еще одна шведка Майя Дальквист (+1,54).

Четырехкратный призер Олимпийских игр и чемпион мира 2017 года Пеллегрино провел последний спринт в карьере. 35-летний итальянец завершит карьеру по окончании сезона.

Кубок мира сезона-2025/26 завершится в воскресенье мужской и женской гонками с общего старта на 20 километров.