Шакил О'Нил подарил Овечкину кроссовки в честь 900 шайб в НХЛ

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил в подарок кроссовки от члена Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакила О'Нила.

Фотографию кроссовок, подписанных бывшим баскетболистом в честь достижения Овечкиным отметки в 900 голов в чемпионатах НХЛ, продемонстрировала в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) супруга хоккеиста Анастасия Шубская.

« "Небольшой подарок от легенды Шакила О'Нила. Спасибо!" - написала Шубская.

Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для россиянина 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Вашингтоном". Овечкин является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ. В активе российского форварда 922 гола в 1561 матче. Овечкин представляет "Кэпиталз" с 2005 года, вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли (2018).