https://ria.ru/20260321/ovechkin-2082188973.html
Шакил О'Нил подарил Овечкину кроссовки в честь 900 шайб в НХЛ - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил в подарок кроссовки от члена Зала славы...
2026-03-21T22:39:00+03:00
хоккей
спорт
александр овечкин
шакил о'нил
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061553440_0:0:1611:907_1920x0_80_0_0_a3b70805120a4f9c3a145a14ae34f2be.jpg
https://ria.ru/20260321/nikishin-2082117894.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061553440_28:0:1468:1080_1920x0_80_0_0_4f6336888d04758f75b76263fbe72778.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Шакил О'Нил подарил Овечкину кроссовки в честь 900 голов в НХЛ
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил в подарок кроссовки от члена Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакила О'Нила.
Фотографию кроссовок, подписанных бывшим баскетболистом в честь достижения Овечкиным отметки в 900 голов в чемпионатах НХЛ, продемонстрировала в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) супруга хоккеиста Анастасия Шубская.
«
"Небольшой подарок от легенды Шакила О'Нила. Спасибо!" - написала Шубская.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для россиянина 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Вашингтоном". Овечкин является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ. В активе российского форварда 922 гола в 1561 матче. Овечкин представляет "Кэпиталз" с 2005 года, вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли (2018).
О'Нил является олимпийским чемпионом (1996), чемпионом мира (1994) и четырехкратным чемпионом НБА (2000 - 2002, 2006), 15 раз принимал участие в Матчах звезд НБА. О'Нил объявил о завершении профессиональной карьеры 1 июня 2011 года. После этого он стал работать телеведущим и комментатором. В 2016 году он был включен в Зал славы баскетбола.