Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:39 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/ovechkin-2082188973.html
Шакил О'Нил подарил Овечкину кроссовки в честь 900 шайб в НХЛ
хоккей
спорт
александр овечкин
шакил о'нил
вашингтон кэпиталз
национальная хоккейная лига (нхл)
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061553440_0:0:1611:907_1920x0_80_0_0_a3b70805120a4f9c3a145a14ae34f2be.jpg
https://ria.ru/20260321/nikishin-2082117894.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061553440_28:0:1468:1080_1920x0_80_0_0_4f6336888d04758f75b76263fbe72778.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© Фото : x.com/capitalsАлександр Овечкин
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин получил в подарок кроссовки от члена Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакила О'Нила.
Фотографию кроссовок, подписанных бывшим баскетболистом в честь достижения Овечкиным отметки в 900 голов в чемпионатах НХЛ, продемонстрировала в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) супруга хоккеиста Анастасия Шубская.
«
"Небольшой подарок от легенды Шакила О'Нила. Спасибо!" - написала Шубская.
Овечкину 40 лет. Сезон-2025/26 является для россиянина 21-м в карьере в НХЛ и последним по текущему контракту с "Вашингтоном". Овечкин является лучшим снайпером в истории чемпионатов НХЛ. В активе российского форварда 922 гола в 1561 матче. Овечкин представляет "Кэпиталз" с 2005 года, вместе с командой он выиграл Кубок Стэнли (2018).
О'Нил является олимпийским чемпионом (1996), чемпионом мира (1994) и четырехкратным чемпионом НБА (2000 - 2002, 2006), 15 раз принимал участие в Матчах звезд НБА. О'Нил объявил о завершении профессиональной карьеры 1 июня 2011 года. После этого он стал работать телеведущим и комментатором. В 2016 году он был включен в Зал славы баскетбола.
ХоккейСпортАлександр ОвечкинШакил О'НилВашингтон КэпиталзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Спартак Москва
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Райо Вальекано
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Верона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Лацио
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Монако
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Вест Хэм
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Локомотив
    Акрон
    5
    1
  • Футбол
    22.03 22:45
    Фиорентина
    Интер М
  • Футбол
    22.03 23:00
    Реал Мадрид
    Атлетико Мадрид
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала