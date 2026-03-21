Чемпион НБА "Оклахома" не сможет посетить Белый дом - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
10:50 21.03.2026
Чемпион НБА "Оклахома" не сможет посетить Белый дом
Чемпион НБА "Оклахома" не сможет посетить Белый дом - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
Чемпион НБА "Оклахома" не сможет посетить Белый дом
"Оклахома-Сити Тандер" не примет участия в традиционном посещении Белого дома командой - чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 21.03.2026
2026-03-21T10:50:00+03:00
2026-03-21T10:50:00+03:00
баскетбол
дональд трамп
оклахома-сити тандер
голден стэйт уорриорз
нба
вашингтон уизардс
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
дональд трамп, оклахома-сити тандер, голден стэйт уорриорз, нба, вашингтон уизардс
Баскетбол, Дональд Трамп, Оклахома-Сити Тандер, Голден Стэйт Уорриорз, НБА, Вашингтон Уизардс
Чемпион НБА "Оклахома" не сможет посетить Белый дом

Чемпион НБА "Оклахома" не сможет посетить Белый дом из-за проблем с расписанием

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Оклахома-Сити Тандер" не примет участия в традиционном посещении Белого дома командой - чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Прием команды-чемпиона в Белом доме проводится с 1963 года. Обычно он проходит, когда клуб играет в столице США в регулярном чемпионате против местного "Вашингтон Уизардс". Матч "Вашингтон" - "Оклахома" должен состояться 21 марта по местному времени.
"Мы были на связи с Белым домом по этому поводу и признательны и благодарны за коммуникацию, но у нас не получилось найти удобное время", - приводит слова The Athletic заявление "Оклахомы".
Ранее, в первый президентский срок Дональда Трампа, от визита в Белый дом отказался "Голден Стэйт Уорриорз" в 2017 и 2018 годах. При этом команда встретилась с президентом США после чемпионства 2022 года, когда главой страны был Джо Байден. В феврале после победы в Олимпиаде от встречи с Трампом отказалась женская сборная США по хоккею, также заявив о неудобствах, связанных с расписанием.
"Оклахома" в 2025 году во второй раз стала чемпионом НБА, обыграв в финальной серии "Индиану Пэйсерс" со счетом 4-3. Первое чемпионство клуб завоевал в 1979 году (тогда он назывался "Сиэтл Суперсоникс").
БаскетболДональд ТрампОклахома-Сити ТандерГолден Стэйт УорриорзНБАВашингтон Уизардс
 
