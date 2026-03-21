Чемпион НБА "Оклахома" не сможет посетить Белый дом

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Оклахома-Сити Тандер" не примет участия в традиционном посещении Белого дома командой - чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Прием команды-чемпиона в Белом доме проводится с 1963 года. Обычно он проходит, когда клуб играет в столице США в регулярном чемпионате против местного "Вашингтон Уизардс". Матч "Вашингтон" - "Оклахома" должен состояться 21 марта по местному времени.
"Мы были на связи с Белым домом по этому поводу и признательны и благодарны за коммуникацию, но у нас не получилось найти удобное время", - приводит слова The Athletic заявление "Оклахомы".
Ранее, в первый президентский срок Дональда Трампа, от визита в Белый дом отказался "Голден Стэйт Уорриорз" в 2017 и 2018 годах. При этом команда встретилась с президентом США после чемпионства 2022 года, когда главой страны был Джо Байден. В феврале после победы в Олимпиаде от встречи с Трампом отказалась женская сборная США по хоккею, также заявив о неудобствах, связанных с расписанием.
"Оклахома" в 2025 году во второй раз стала чемпионом НБА, обыграв в финальной серии "Индиану Пэйсерс" со счетом 4-3. Первое чемпионство клуб завоевал в 1979 году (тогда он назывался "Сиэтл Суперсоникс").