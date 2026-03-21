Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:44 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/nikishin-2082122720.html
Капитан "Каролины" похвалил Никишина
2026-03-21T09:44:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017245661_0:0:1760:990_1920x0_80_0_0_52150909bec4a427ccfc233eeed41074.jpg
https://ria.ru/20260320/bobrovskiy-2081876703.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017245661_0:0:1760:1320_1920x0_80_0_0_4eade3092eada370c9c9c6b07577e9a6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Хоккей, Спорт, Александр Никишин, Джордан Стаал, Торонто Мейпл Лифс, Каролина Харрикейнз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Капитан "Каролины" Стаал: Никишин отлично себя проявляет для новичка в НХЛ

© Фото : x.com/nhlХоккеист "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин
Хоккеист Каролины Харрикейнз Александр Никишин - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© Фото : x.com/nhl
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Защитник "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин быстро влился в команду и хорошо себя проявляет для новичка в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), заявил капитан клуба Джордан Стаал.
В ночь на субботу "Каролина" обыграла "Торонто Мейпл Лифс" (4:3), Никишин отметился победным голом в овертайме и был признан второй звездой дня в лиге.
«
"Никки отлично себя проявляет, для защитника-новичка это непросто. Особенно для русского защитника-новичка, который не очень хорошо говорит по-английски. Он быстро влился в команду и показал себя с лучшей стороны. Он многому научился, причем быстро. У него мощный бросок, который может залететь в любой момент, и в этом году он много раз вносил свой вклад в игру разными способами. Дальше он будет только совершенствоваться", - приводит слова Стаала сайт НХЛ.
Никишину 24 года, он был выбран "Каролиной" на драфте 2020 года под общим 69-м номером. В текущем, дебютном для себя регулярном сезоне в лиге защитник провел 68 матчей и набрал 27 очков (10 голов + 17 передач). В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Никишин представлял московский "Спартак" и петербургский СКА.
Голкипер Флориды Пантерз Сергей Бобровский - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
"До сих пор не верю": Бобровский отреагировал на свое новое достижение
20 марта, 10:02
 
ХоккейСпортАлександр НикишинДжордан СтаалТоронто Мейпл ЛифсКаролина ХаррикейнзНациональная хоккейная лига (НХЛ)КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Спартак Москва
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Райо Вальекано
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Верона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Лацио
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Монако
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Вест Хэм
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Локомотив
    Акрон
    5
    1
  • Футбол
    22.03 22:45
    Фиорентина
    Интер М
  • Футбол
    22.03 23:00
    Реал Мадрид
    Атлетико Мадрид
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала