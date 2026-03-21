Капитан "Каролины" похвалил Никишина

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Защитник "Каролины Харрикейнз" Александр Никишин быстро влился в команду и хорошо себя проявляет для новичка в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), заявил капитан клуба Джордан Стаал.
В ночь на субботу "Каролина" обыграла "Торонто Мейпл Лифс" (4:3), Никишин отметился победным голом в овертайме и был признан второй звездой дня в лиге.
«
"Никки отлично себя проявляет, для защитника-новичка это непросто. Особенно для русского защитника-новичка, который не очень хорошо говорит по-английски. Он быстро влился в команду и показал себя с лучшей стороны. Он многому научился, причем быстро. У него мощный бросок, который может залететь в любой момент, и в этом году он много раз вносил свой вклад в игру разными способами. Дальше он будет только совершенствоваться", - приводит слова Стаала сайт НХЛ.
Никишину 24 года, он был выбран "Каролиной" на драфте 2020 года под общим 69-м номером. В текущем, дебютном для себя регулярном сезоне в лиге защитник провел 68 матчей и набрал 27 очков (10 голов + 17 передач). В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Никишин представлял московский "Спартак" и петербургский СКА.