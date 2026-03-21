Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
23:11 21.03.2026 (обновлено: 23:12 21.03.2026)
Мусаев рассказал, что Кордобу сильно разозлили в Москве
2026-03-21T23:11:00+03:00
2026-03-21T23:12:00+03:00
https://ria.ru/20260321/baltika-2082188825.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/15/2082188258_331:0:3060:2047_1920x0_80_0_0_5bfaf14f33411e5f6a9451f867986bcf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкДжон Кордоба
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев заявил, что нападающего команды Джона Кордобу сильно разозлили в матче Кубка России с московским футбольным клубом ЦСКА, и всю свою злость он выпускает на соперников.
В субботу футболисты "Краснодара" одержали победу над "Нижним Новгородом" в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 5:0. Кордоба оформил покер.
«
"Джона очень сильно разозлили в Москве, после первого кубкового матча. И он сказал: "Сейчас вы увидите нового Джона". И всю свою злость он выпускает на соперников, провел все игры отлично, забивает, отдает. Поэтому хочется видеть Джона такого спокойного, мудрого и результативного в каждом матче", - цитирует тренера сайт клуба.
ЦСКА 4 марта на своем поле обыграл "Краснодар" в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1. После матча капитан гостей Эдуард Сперцян обвинил болельщиков ЦСКА в расизме и неподобающем поведении в адрес Кордобы. "Краснодар" обратился в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по поводу оскорблений Кордобы на почве расизма. Комитет принял решение оштрафовать ЦСКА на 1 миллион рублей за расистские скандирования болельщиков. В ответном матче "Краснодар" дома разгромил ЦСКА со счетом 4:0 и вышел в финал пути РПЛ Кубка России.
Александр Филин - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Вчера, 22:37
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Спартак Москва
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Райо Вальекано
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Верона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Лацио
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Монако
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Вест Хэм
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Локомотив
    Акрон
    5
    1
  • Футбол
    22.03 22:45
    Фиорентина
    Интер М
  • Футбол
    22.03 23:00
    Реал Мадрид
    Атлетико Мадрид
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала