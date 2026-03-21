Мусаев рассказал, что Кордобу сильно разозлили в Москве

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев заявил, что нападающего команды Джона Кордобу сильно разозлили в матче Кубка России с московским футбольным клубом ЦСКА, и всю свою злость он выпускает на соперников.
В субботу футболисты "Краснодара" одержали победу над "Нижним Новгородом" в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 5:0. Кордоба оформил покер.
"Джона очень сильно разозлили в Москве, после первого кубкового матча. И он сказал: "Сейчас вы увидите нового Джона". И всю свою злость он выпускает на соперников, провел все игры отлично, забивает, отдает. Поэтому хочется видеть Джона такого спокойного, мудрого и результативного в каждом матче", - цитирует тренера сайт клуба.
ЦСКА 4 марта на своем поле обыграл "Краснодар" в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1. После матча капитан гостей Эдуард Сперцян обвинил болельщиков ЦСКА в расизме и неподобающем поведении в адрес Кордобы. "Краснодар" обратился в контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) по поводу оскорблений Кордобы на почве расизма. Комитет принял решение оштрафовать ЦСКА на 1 миллион рублей за расистские скандирования болельщиков. В ответном матче "Краснодар" дома разгромил ЦСКА со счетом 4:0 и вышел в финал пути РПЛ Кубка России.