МИД рассчитывает на отмену США чрезмерных визовых требований к россиянам

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. МИД РФ рассчитывает, что США отменят дискриминационные визовые требования к россиянам, в том числе в контексте предстоящего Чемпионата мира по футболу, большинство матчей которого пройдет в США.
"Рассчитываем, что американские власти всё же отменят существующие дискриминационные визовые требования к российским гражданам, в том числе и в контексте предстоящего этим летом Чемпионата мира по футболу, большинство матчей которого пройдёт в США", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.
В МИД напомнили о том, что ровно 40 лет назад, в разгар холодной войны 11-летняя Катя Лычева стала первым "детским послом мира" СССР, посетив 21 марта 1986 года США и встретившись с президентом Рональдом Рейганом. При этом для современных детей из РФ посетить США сейчас проблематично.
"Несмотря на достигнутую президентами России и США договорённость о необходимости восстановления двусторонних отношений, российские дети по вине американского внешнеполитического ведомства подвергаются унизительной и, по сути, безосновательной практике получения виз в третьих странах – Казахстане или Польше (для поездки в которую тоже нужно как-то получить разрешение на въезд)", - подчеркнули в ведомстве.
В МИД уточнили, что американские подростки при этом ограждены от подобной политизации, они посещают Россию и отдыхают в "Артеке" без препятствий.