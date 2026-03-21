Суд в США постановил, что Маск манипулировал ценой Twitter

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Суд присяжных в Сан-Франциско вынес решение, согласно которому американский предприниматель Илон Маск манипулировал ценой соцсети Twitter посредством публикаций в ней, чтобы обеспечить лучшие условия сделки перед последующей покупкой соцсети, передает агентство Блумберг со ссылкой на решение суда.
Ранее Блумберг писал, что адвокаты миллиардера утверждали, что его публикации не были направлены на снижение цены компании.
Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира в 2026 году
10 марта, 15:40
"Суд присяжных постановил, что Илон Маск обманул инвесторов Twitter Inc., когда он в 2022 году дискредитировал компанию в попытке купить социальную сеть за более низкую цену, чем изначальное предложение в 44 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
В апреле 2022 года Morgan Stanley, Bank of America и пять других банков согласились профинансировать покупку Twitter Илоном Маском, рассчитывая заработать миллионы на комиссионных от последующей продажи долга инвесторам. Однако к моменту завершения сделки рыночная ситуация ухудшилась и инвесторы не проявили интереса к долгам Twitter. В результате невостребованные кредиты оставались на балансе банков более двух лет.
Банки США продали весь долг Маска для покупки Twitter, пишут СМИ
29 апреля 2025, 02:20