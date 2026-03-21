Рейтинг@Mail.ru
Суд в США постановил, что Маск манипулировал ценой Twitter
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:53 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/mask-2082097977.html
Суд в США постановил, что Маск манипулировал ценой Twitter
Суд в США постановил, что Маск манипулировал ценой Twitter - РИА Новости, 21.03.2026
Суд в США постановил, что Маск манипулировал ценой Twitter
Суд присяжных в Сан-Франциско вынес решение, согласно которому американский предприниматель Илон Маск манипулировал ценой соцсети Twitter посредством публикаций РИА Новости, 21.03.2026
2026-03-21T02:53:00+03:00
2026-03-21T02:53:00+03:00
в мире
сан-франциско
илон маск
twitter
morgan stanley
bank of america
сан-франциско
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
в мире, сан-франциско, илон маск, twitter, morgan stanley , bank of america
В мире, Сан-Франциско, Илон Маск, Twitter, Morgan Stanley , Bank of America
Суд в США постановил, что Маск манипулировал ценой Twitter

Суд присяжных признал, что Маск манипулировал ценой Twitter перед покупкой

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Суд присяжных в Сан-Франциско вынес решение, согласно которому американский предприниматель Илон Маск манипулировал ценой соцсети Twitter посредством публикаций в ней, чтобы обеспечить лучшие условия сделки перед последующей покупкой соцсети, передает агентство Блумберг со ссылкой на решение суда.
Ранее Блумберг писал, что адвокаты миллиардера утверждали, что его публикации не были направлены на снижение цены компании.
"Суд присяжных постановил, что Илон Маск обманул инвесторов Twitter Inc., когда он в 2022 году дискредитировал компанию в попытке купить социальную сеть за более низкую цену, чем изначальное предложение в 44 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.
В апреле 2022 года Morgan Stanley, Bank of America и пять других банков согласились профинансировать покупку Twitter Илоном Маском, рассчитывая заработать миллионы на комиссионных от последующей продажи долга инвесторам. Однако к моменту завершения сделки рыночная ситуация ухудшилась и инвесторы не проявили интереса к долгам Twitter. В результате невостребованные кредиты оставались на балансе банков более двух лет.
В миреСан-ФранцискоИлон МаскTwitterMorgan StanleyBank of America
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала