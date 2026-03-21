Масалитин объяснил неудачные результаты ЦСКА в весенней части сезона

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Главный тренер московского ЦСКА швейцарец Фабио Челестини пока так и не смог встроить сильных новичков в игру команды и использует их на непривычных позициях, что приводит к негативным результатам, заявил РИА Новости экс-футболист армейского клуба Валерий Масалитин.
ЦСКА во вторник уступил в гостях "Краснодару" со счетом 0:4 и завершил выступление в пути РПЛ Кубка России (первый матч армейцы в Москве выиграли 3:1). Армейцы проиграли пять из шести последних матчей, причем в чемпионате страны потерпели неудачи в четырех играх подряд.
"Первую часть чемпионата ЦСКА прошел хорошо, все играли, и все были довольны. Совершили покупки, и кто может быть недовольным? Алвес, который не играет, Лукин, который не играет, Козлов, который выходит на замену? Для Челестини купили Лусиано, Баринова и Рейса. ЦСКА выходит на игру в Краснодаре, имея запас "+2" и в основном составе с людьми, которые привыкли играть в атаку, играть с мячом и прессинговать. А ты ставишь их и требуешь от них защищаться. Надо было выбирать другую схему: сыграть, например, в пять защитников и четыре полузащитника. Закройте фланги, перекройте центр поля и играйте от защиты", - сказал Масалитин.
"Я не спорю, что у каждого тренера должна быть своя игровая схема. Но вспомните, когда Челестини приходил, он говорил, что может по ходу игры менять схемы и перестраиваться. А на деле мы видим, что люди, которые не приносят результата, выходят в основном составе - Рейс и Баринов. Они хорошие футболисты, но их надо вписывать и потихонечку доводить до основного состава. Рейс играл по другой схеме, в три защитника, а его ставят центральным защитником. Баринов никогда не играл центрального хавбека, он действовал ближе к атаке. А ты хочешь от них выполнения других функций. И, естественно, разрушилась и защита, которая пропускает в каждой игре, и просто рассыпалась полузащита. И мы не видим той сильной полузащиты, которая была осенью", - добавил специалист.
Собеседник агентства отметил, что Челестини так и не смог пока встроить опытных новичков в состав команды.
"Но тренер же должен как-то менять тактику, он не должен вообще так играть. И ты пригласил тренера по физподготовке, тренера по стандартам, а результата нет, команда проигрывает. И ты должен с них спрашивать: почему команда не готова, не бежит, не прессингует, а со стандартами видим просто провал. И основные-то вопросы возникают к Челестини – почему так происходит. Ведь ты же хотел купить этих игроков, так тебе надо вписать новичков в игру. А ты не справился, команда ведь не готова. И с таким активным прессингом команду во втором тайме хватает лишь на 10-15 минут, на 60-й минуте уже можно всех менять. От Кисляка, который осенью выдавал сумасшедший объем работы, осталась только фамилия. А на кого сейчас Обляков похож? Ни создать, ни ударить, ни отдать пас. И как тогда ЦСКА собрался выигрывать?" - заключил Масалитин.