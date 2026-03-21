Рейтинг@Mail.ru
Масалитин объяснил неудачные результаты ЦСКА в весенней части сезона - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол
 
13:19 21.03.2026
https://ria.ru/20260321/masalitin-2082139701.html
Масалитин объяснил неудачные результаты ЦСКА в весенней части сезона
2026-03-21T13:19:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028750959_0:126:3024:1828_1920x0_80_0_0_ca4414004a9d378998c29202ebe3b439.jpg
https://ria.ru/20260320/mojzes-2082019697.html
https://ria.ru/20260320/chelestini-2082019557.html
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0c/2028750959_274:0:2962:2016_1920x0_80_0_0_18a3fcb7bc45f628452e5f6e283e7747.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкГлавный тренер ЦСКА Фабио Челестини
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Главный тренер московского ЦСКА швейцарец Фабио Челестини пока так и не смог встроить сильных новичков в игру команды и использует их на непривычных позициях, что приводит к негативным результатам, заявил РИА Новости экс-футболист армейского клуба Валерий Масалитин.
ЦСКА во вторник уступил в гостях "Краснодару" со счетом 0:4 и завершил выступление в пути РПЛ Кубка России (первый матч армейцы в Москве выиграли 3:1). Армейцы проиграли пять из шести последних матчей, причем в чемпионате страны потерпели неудачи в четырех играх подряд.
Игрок ЦСКА Мойзес - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
"Прорвался нарыв": Масалитин высказался о конфликте Мойзеса и Челестини
20 марта, 17:48
«
"Первую часть чемпионата ЦСКА прошел хорошо, все играли, и все были довольны. Совершили покупки, и кто может быть недовольным? Алвес, который не играет, Лукин, который не играет, Козлов, который выходит на замену? Для Челестини купили Лусиано, Баринова и Рейса. ЦСКА выходит на игру в Краснодаре, имея запас "+2" и в основном составе с людьми, которые привыкли играть в атаку, играть с мячом и прессинговать. А ты ставишь их и требуешь от них защищаться. Надо было выбирать другую схему: сыграть, например, в пять защитников и четыре полузащитника. Закройте фланги, перекройте центр поля и играйте от защиты", - сказал Масалитин.
"Я не спорю, что у каждого тренера должна быть своя игровая схема. Но вспомните, когда Челестини приходил, он говорил, что может по ходу игры менять схемы и перестраиваться. А на деле мы видим, что люди, которые не приносят результата, выходят в основном составе - Рейс и Баринов. Они хорошие футболисты, но их надо вписывать и потихонечку доводить до основного состава. Рейс играл по другой схеме, в три защитника, а его ставят центральным защитником. Баринов никогда не играл центрального хавбека, он действовал ближе к атаке. А ты хочешь от них выполнения других функций. И, естественно, разрушилась и защита, которая пропускает в каждой игре, и просто рассыпалась полузащита. И мы не видим той сильной полузащиты, которая была осенью", - добавил специалист.
Собеседник агентства отметил, что Челестини так и не смог пока встроить опытных новичков в состав команды.
«
"Но тренер же должен как-то менять тактику, он не должен вообще так играть. И ты пригласил тренера по физподготовке, тренера по стандартам, а результата нет, команда проигрывает. И ты должен с них спрашивать: почему команда не готова, не бежит, не прессингует, а со стандартами видим просто провал. И основные-то вопросы возникают к Челестини – почему так происходит. Ведь ты же хотел купить этих игроков, так тебе надо вписать новичков в игру. А ты не справился, команда ведь не готова. И с таким активным прессингом команду во втором тайме хватает лишь на 10-15 минут, на 60-й минуте уже можно всех менять. От Кисляка, который осенью выдавал сумасшедший объем работы, осталась только фамилия. А на кого сейчас Обляков похож? Ни создать, ни ударить, ни отдать пас. И как тогда ЦСКА собрался выигрывать?" - заключил Масалитин.
Фабио Челестини - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
20 марта, 17:48
 
ФутболСпортФабио ЧелестиниВалерий МасалитинПФК ЦСКАРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Спартак Москва
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Райо Вальекано
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Верона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Лацио
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Монако
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Вест Хэм
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Локомотив
    Акрон
    5
    1
  • Футбол
    22.03 22:45
    Фиорентина
    Интер М
  • Футбол
    22.03 23:00
    Реал Мадрид
    Атлетико Мадрид
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала