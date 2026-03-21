Масалитин объяснил, почему Мойзес публично высказал недовольство Челестини

ЦСКА во вторник проиграл в гостях "Краснодару" со счетом 0:4 и завершил выступление в пути РПЛ Кубка России (первый матч армейцы в Москве выиграли - 3:1). Мойзес на 63-й минуте получил предупреждение, а на 64-й был удален с поля при счете 0:3. Как сообщает журналист Иван Карпов в Telegram-канале, Мойзес в раздевалке публично усомнился в компетенции главного тренера. Позднее генеральный директор армейцев Роман Бабаев заявил РИА Новости, что клуб применил наказание дисциплинарного характера в отношении защитника.

"Если я как игрок вижу, что тренер плывет и что-то делает неправильно, то куда мне пойти на разговор? Как лидер команды, я могу прийти к Челестини. И что он сделает – он посадит меня на лавочку, и все. И потом сможет затребовать у руководства трансфер в какую-нибудь команду. Потому что я ему мешаю и недоволен его действиями", - сказал Масалитин, оценивая ситуацию с Мойзесом.

"Следующий шаг – куда мне идти, к президенту клуба Евгению Гинеру? Он попытается как-то сгладить ситуацию, чтобы не было скандала и недовольства. А как ты урегулируешь конфликт, если ты опять будешь разговаривать с Челестини? И он посадит тебя на лавочку, и тебя будут стараться продать. Либо у тебя, в данном случае у Мойзеса, есть другой выход – высказать свое недовольство при всех. Если он высказал претензии по игре, то Мойзес неправ. А он мог выступить по ситуации, чтобы попытаться разобраться, почему команда не готова и не играет. Он высказался от лица коллектива, но если команда его не поддержала, то это уже отсебятина", - добавил собеседник агентства.