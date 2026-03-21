"Краснодар" разгромил "Нижний Новгород" благодаря покеру Кордобы
20:16 21.03.2026 (обновлено: 20:44 21.03.2026)
"Краснодар" разгромил "Нижний Новгород" благодаря покеру Кордобы
"Краснодар" разгромил "Нижний Новгород" благодаря покеру Кордобы
"Краснодар" разгромил "Нижний Новгород" благодаря покеру Кордобы

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Футболисты "Краснодара" одержали победу над "Нижним Новгородом" в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 5:0. Покер оформил Джон Кордоба (6, 12, 49 и 85-я минуты), один гол забил Никита Кривцов (70). На 84-й минуте вратарь "быков" Станислав Агкацев отразил пенальти в исполнении полузащитника нижегородцев Даниила Лесового.
Российская премьер-лига (РПЛ)
21 марта 2026 • начало в 18:15
Завершен
Краснодар
5 : 0
Нижний Новгород
06‎’‎ • Джон Кордоба
(Жуан Батчи)
12‎’‎ • Джон Кордоба
(Никита Кривцов)
49‎’‎ • Джон Кордоба
(Эдуард Сперцян)
70‎’‎ • Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
85‎’‎ • Джон Кордоба
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Краснодар" с 49 очками располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата России. "Нижний Новгород" (20 баллов) идет на 13-м месте. В следующем туре краснодарская команда 4 апреля встретится на выезде с грозненским "Ахматом", а нижегородцы днем позже примут "Ростов".
Мирослав Богосавац - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
Игрок "Ахмата" потерял сознание после удара ногой в лицо во время матча РПЛ
Вчера, 15:13
 
