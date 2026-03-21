"Краснодар" разгромил "Нижний Новгород" благодаря покеру Кордобы

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Футболисты "Краснодара" одержали победу над "Нижним Новгородом" в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча, прошедшая в субботу в Краснодаре, завершилась со счетом 5:0. Покер оформил Джон Кордоба (6, 12, 49 и 85-я минуты), один гол забил Никита Кривцов (70). На 84-й минуте вратарь "быков" Станислав Агкацев отразил пенальти в исполнении полузащитника нижегородцев Даниила Лесового.