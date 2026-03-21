Шайба Ничушкина помогла "Колорадо" выйти в плей-офф НХЛ

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
21 марта 2026 • начало в 03:30
Встреча в Чикаго завершилась со счетом 4:1 (2:0, 0:1, 2:0) в пользу гостей, у которых отличились Мартин Нечас (14-я минута), Брок Нельсон (16), Назем Кадри (41) и Валерий Ничушкин (49). В составе проигравших шайбой отметился Уайатт Кайзер (27).
Ничушкин также отдал голевую передачу и был признан третьей звездой матча. Всего на счету российского нападающего 40 очков (15 голов + 25 передач) в 59 встречах текущего сезона.
"Колорадо" набрал 100 очков и возглавляет таблицу Центрального дивизиона, благодаря победе команда первой в текущем сезоне завоевала путевку в плей-офф. "Чикаго" (64 очка) располагается на последней, восьмой строчке в дивизионе.
В других матчах дня "Калгари Флэймз" на своей площадке обыграл "Флориду Пантерз" со счетом 4:1, передача Павла Минтюкова помогла "Анахайм Дакс" победить в гостях "Юту Маммот" (4:1).