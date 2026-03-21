"Реал Сосьедад" уступил "Вильярреалу" в Ла Лиге, Захарян вышел на замену - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
01:05 21.03.2026 (обновлено: 01:07 21.03.2026)
"Реал Сосьедад" уступил "Вильярреалу" в Ла Лиге, Захарян вышел на замену
"Реал Сосьедад" уступил "Вильярреалу" в Ла Лиге, Захарян вышел на замену - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
"Реал Сосьедад" уступил "Вильярреалу" в Ла Лиге, Захарян вышел на замену
"Реал Сосьедад" на выезде уступил "Вильярреалу" в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 21.03.2026
РИА Новости Спорт
"Реал Сосьедад" уступил "Вильярреалу" в Ла Лиге, Захарян вышел на замену

"Реал Сосьедад" с Захаряном уступил "Вильярреалу" в матче чемпионата Испании

Жерар Морено. Архивное фото
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. "Реал Сосьедад" на выезде уступил "Вильярреалу" в матче 29-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча прошла на домашней арене "Вильярреала" и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Жерар Морено (7-я минута), Жорж Микаутадзе (15) и Николя Пепе (23). У гостей мяч забил Лука Сучич (47).
Чемпионат Испании по футболу
20 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Вильярреал
3 : 1
Реал Сосьедад
07‎’‎ • Жерар Морено
(Санти Комесана)
15‎’‎ • Жорж Микаутадзе
23‎’‎ • Николя Пепе
(Жорж Микаутадзе)
47‎’‎ • Лука Сучич
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский полузащитник "Реал Сосьедад" Арсен Захарян вышел на замену на 82-й минуте и не отметился результативными действиями.
"Вильярреал" набрал 58 очков и вышел на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. "Реал Сосьедад" с 38 баллами располагается на седьмой строчке.
Следующий тур состоится после перерыва на матчи национальных команд. "Реал Сосьедад" примет "Леванте" 4 апреля, а "Вильярреал" в гостях сыграет с "Жироной" 6 апреля.
Российский полузащитник Реал Сосьедад Арсен Захарян (в центре) - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
"Реал Сосьедад" обыграл "Осасуну" в матче Ла Лиги, Захарян остался в запасе
16 марта, 01:19
 
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Спартак Москва
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Райо Вальекано
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Верона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Лацио
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Монако
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Вест Хэм
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Локомотив
    Акрон
    5
    1
  • Футбол
    22.03 22:45
    Фиорентина
    Интер М
  • Футбол
    22.03 23:00
    Реал Мадрид
    Атлетико Мадрид
Перейти ко всем результатам
