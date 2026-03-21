Сборная Москвы лидирует после первого дня Кубка Первого канала

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Сборная Москвы лидирует после первого дня стартовавшего в Санкт-Петербурге Кубка Первого канала по фигурному катанию, опережая команду хозяев.
В субботу короткие программы исполнили спортивные пары, женщины и мужчины. Также состоялись конкурсы исполнения элементов. По сумме московская команда набрала 1001,93 балла. В активе сборной Санкт-Петербурга 978,67 балла.
В короткой программе среди спортивных пар лучшими оказались двукратные бронзовые призеры Олимпийских игр петербуржцы Анастасия Мишина и Александр Галлямов - 79,20 балла. Второй результат показали представители Москвы экс-чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - 79,18. Третьими стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (Москва) - 77,93.
Короткую программу женщин выиграла трехкратная чемпионка России Аделия Петросян (Москва) - 76,45. Второй стала представляющая Санкт-Петербург Софья Муравьева - 70,89. Третье место заняла москвичка Алиса Двоеглазова - 70,22. Также представляющая Москву Камила Валиева, для которой этот прокат короткой программы стал первым с декабря 2023 года, показала четвертый результат - 70,09.
Лучшим в короткой программе мужчин стал чемпион России Петр Гуменник - 102,15 балла. Второе место занял Владислав Дикиджи (оба - Санкт-Петербург) - 98,64 балла. Третий результат у представителя Москвы Марка Кондратюка - 97,87 балла.
В воскресенье произвольные программы исполнят танцоры, женщины и мужчины. Также состоятся прыжковый баттл и командные эстафеты.