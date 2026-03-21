Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание
 
17:56 21.03.2026 (обновлено: 18:12 21.03.2026)
https://ria.ru/20260321/figuristy-2082168023.html
Сборная Москвы лидирует после первого дня Кубка Первого канала
2026-03-21T17:56:00+03:00
2026-03-21T18:12:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063701702_0:121:2710:1645_1920x0_80_0_0_2b010f7ea06e6515ff4dfc2e395561b3.jpg
https://ria.ru/20260321/kubok-pervogo-kanala-uchastniki-raspisanie-2082135506.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/15/2063701702_0:0:2710:2033_1920x0_80_0_0_a55e7ac3b6bc8d5225103ee997dabfc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМарк Кондратюк
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Марк Кондратюк. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Сборная Москвы лидирует после первого дня стартовавшего в Санкт-Петербурге Кубка Первого канала по фигурному катанию, опережая команду хозяев.
В субботу короткие программы исполнили спортивные пары, женщины и мужчины. Также состоялись конкурсы исполнения элементов. По сумме московская команда набрала 1001,93 балла. В активе сборной Санкт-Петербурга 978,67 балла.
В короткой программе среди спортивных пар лучшими оказались двукратные бронзовые призеры Олимпийских игр петербуржцы Анастасия Мишина и Александр Галлямов - 79,20 балла. Второй результат показали представители Москвы экс-чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - 79,18. Третьими стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков (Москва) - 77,93.
Короткую программу женщин выиграла трехкратная чемпионка России Аделия Петросян (Москва) - 76,45. Второй стала представляющая Санкт-Петербург Софья Муравьева - 70,89. Третье место заняла москвичка Алиса Двоеглазова - 70,22. Также представляющая Москву Камила Валиева, для которой этот прокат короткой программы стал первым с декабря 2023 года, показала четвертый результат - 70,09.
Лучшим в короткой программе мужчин стал чемпион России Петр Гуменник - 102,15 балла. Второе место занял Владислав Дикиджи (оба - Санкт-Петербург) - 98,64 балла. Третий результат у представителя Москвы Марка Кондратюка - 97,87 балла.
В воскресенье произвольные программы исполнят танцоры, женщины и мужчины. Также состоятся прыжковый баттл и командные эстафеты.
Вчера, 12:50
 
Фигурное катаниеСпортАнастасия МишинаАлександр ГаллямовАлександра БойковаПётр Гуменник
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Спартак Москва
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Райо Вальекано
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Верона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Лацио
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Монако
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Вест Хэм
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Локомотив
    Акрон
    5
    1
  • Футбол
    22.03 22:45
    Фиорентина
    Интер М
  • Футбол
    22.03 23:00
    Реал Мадрид
    Атлетико Мадрид
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала