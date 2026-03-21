Валиева стала четвертой в короткой программе на Кубке Первого канала

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 мар - РИА Новости. Фигуристка Камила Валиева исполнила короткую программу на Кубке Первого канала в Санкт-Петербурге и стала в этой дисциплине четвертой, лучший результат показала трехкратная чемпионка России Аделия Петросян.

Также Валиева чисто сделала аксель в два с половиной оборота и с помаркой на приземлении - каскад из тройного лутца и тройного тулупа. За выступление фигуристка получила 70,09 балла.