Рейтинг@Mail.ru
Московское "Динамо" выиграло чемпионат России по бенди
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей
 
12:20 21.03.2026 (обновлено: 12:31 21.03.2026)
https://ria.ru/20260321/bendi-2082133324.html
Московское "Динамо" выиграло чемпионат России по бенди
Московское "Динамо" одержало победу над хабаровским клубом "СКА-Нефтяник" в финальном матче чемпионата России по хоккею с мячом. РИА Новости Спорт, 21.03.2026
2026-03-21T12:20:00+03:00
2026-03-21T12:31:00+03:00
хоккей
спорт
россия
хабаровск
чемпионат россии по хоккею с мячом
ска-нефтяник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/15/2082135214_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_94cfc2faafdd74e54e6144fceb858bbb.jpg
https://ria.ru/20260320/khokkey-2081973482.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/15/2082135214_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_96c6023e7d5590c872cbb92eabc79e9b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Московское "Динамо" стало десятикратным чемпионом России по хоккею с мячом

© Фото : Соцсети клуба по хоккею с мячом "Динамо Москва"
© Фото : Соцсети клуба по хоккею с мячом "Динамо Москва"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над хабаровским клубом "СКА-Нефтяник" в финальном матче чемпионата России по хоккею с мячом.
Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 8:6 в пользу "Динамо". В составе победителей хет-трик оформил Егор Ахманаев (37, 49 и 77-я минуты), автором дубля стал Никита Иванов (65, 79), мячи также забросили Марат Шарипов (29), Степан Зыков (55) и Арсений Козлов (90). У "СКА-Нефтяника" хет-триком отметился Юрий Шардаков (5, 18, 85), также отличились Владимир Каланчин (61), Алан Джусоев (70) и Туомас Мяаття (74).
"Динамо" стало чемпионом России в десятый раз в своей истории. "СКА-Нефтяник" впервые завоевал серебряную медаль чемпионата России, ранее команда пять раз выигрывала золото и четырежды становилась бронзовым призером.
ХК Водник (Архангельск) - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
"Водник" обыграл "Кузбасс" в матче за третье место ЧР по хоккею с мячом
20 марта, 15:21
 
ХоккейСпортРоссияХабаровскЧемпионат России по хоккею с мячомСКА-Нефтяник
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Оренбург
    Спартак Москва
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Зенит
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Райо Вальекано
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Рубин
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Аталанта
    Верона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Лацио
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Монако
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Ноттингем Форрест
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Вест Хэм
    2
    0
  • Футбол
    2-й тайм
    Локомотив
    Акрон
    5
    1
  • Футбол
    22.03 22:45
    Фиорентина
    Интер М
  • Футбол
    22.03 23:00
    Реал Мадрид
    Атлетико Мадрид
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала