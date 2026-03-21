Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира в Майами - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
Теннис
 
23:30 21.03.2026 (обновлено: 23:47 21.03.2026)
Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира в Майами
Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира в Майами - РИА Новости Спорт, 21.03.2026
Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира в Майами
Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира категории WTA 1000 в Майами, призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов. РИА Новости Спорт, 21.03.2026
Теннис, Спорт, Мирра Андреева, Мария Боузкова, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира в Майами

Первая ракетка России Андреева вышла в четвертый круг турнира в Майами

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертый круг турнира категории WTA 1000 в Майами, призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.
В матче третьего раунда первая ракетка России Андреева, которая посеяна на турнире под восьмым номером, обыграла представительницу Чехии Марию Боузкову (32-й номер посева) со счетом 7:6 (7:4), 6:2. Спортсменки провели на корте почти два часа.
В четвертом круге Андреева сыграет против победительницы встречи между россиянкой Анастасией Захаровой и канадкой Викторией Мбоко (10).
