"Никаких обид": экс-игрок "Спартака" рассказал о матче против бывшего клуба - РИА Новости Спорт, 20.03.2026
23:50 20.03.2026 (обновлено: 23:56 20.03.2026)
"Никаких обид": экс-игрок "Спартака" рассказал о матче против бывшего клуба
Хоккеист нижнекамского "Нефтехимика" Матвей Заседа признался РИА Новости, что с теплом вспоминает период карьеры в московском "Спартаке". РИА Новости Спорт, 20.03.2026
Хоккей, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Нефтехимик, Спартак (Москва), Матвей Заседа, Химик (Воскресенск), Спорт
Хоккеист Заседа: нет обид на "Спартак", этот период карьеры вспоминаю с теплом

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Хоккеист "Спартака" Матвей Заседа
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Хоккеист нижнекамского "Нефтехимика" Матвей Заседа признался РИА Новости, что с теплом вспоминает период карьеры в московском "Спартаке".
"Нефтехимик" в пятницу обыграл "Спартак" в Москве в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в серии буллитов (3:2 Б). "Красно-белые" потерпели третье поражение подряд.
"Первый раз сыграл против "Спартака" именно на Ходынке. Прикольные и интересные ощущения. Мы сейчас готовимся к плей-офф. Перед матчем тренеры сказали нам отнестись к этой игре так, будто это первый матч серии плей-офф, чтобы к старту первого раунда мы были в форме. Конечно, у меня была дополнительная мотивация показать себя здесь, в Москве. Да и всегда она есть. Особенно против "Спартака". Но от игры на домашней арене "красно-белых" у меня были особенные чувства", - сказал Заседа.
"Моя мотивация в том, чтобы принести пользу своей команде, помочь ей победить. Показать, что мы сильнее и что не просто так попали в плей-офф. Никакой обиды на "Спартак" у меня нет. Есть только теплые воспоминания о том, как я играл за "Спартак", как вместе с "Химиком" становились чемпионами в ВХЛ. Я с теплом вспоминаю эти времена, всегда рад видеть знакомых ребят, представителей клубного персонала", - добавил 26-летний форвард.
Заседа выступал за "Спартак" в КХЛ с 2021 по 2023 год. Летом 2024 года его контракт с "красно-белыми" истек, форвард оставался ограниченно свободным агентом до ноября, после чего был обменян в омский "Авангард". За Заседу москвичи получили права на нападающего Глеба Трикозова, защитника Владислава Ухмылова и денежную компенсацию.
Определились все пары первого раунда Кубка Гагарина
ХоккейКХЛ 2025-2026НефтехимикХК Спартак (Москва)Матвей ЗаседаХимик (Воскресенск)Спорт
 
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Металлург Мг
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Автомобилист
    8
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Спартак Москва
    Нефтехимик
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Ак Барс
    5
    7
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Шанхайские Драконы
    5
    1
  • Футбол
    Завершен
    Кальяри
    Наполи
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Дженоа
    Удинезе
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Реал Сосьедад
    3
    1
