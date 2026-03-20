"Никаких обид": экс-игрок "Спартака" рассказал о матче против бывшего клуба

Хоккеист нижнекамского "Нефтехимика" Матвей Заседа признался РИА Новости, что с теплом вспоминает период карьеры в московском "Спартаке". РИА Новости Спорт, 20.03.2026
2026-03-20T23:50:00+03:00
Хоккеист Заседа: нет обид на "Спартак", этот период карьеры вспоминаю с теплом
МОСКВА, 20 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Хоккеист нижнекамского "Нефтехимика" Матвей Заседа признался РИА Новости, что с теплом вспоминает период карьеры в московском "Спартаке".
"Нефтехимик" в пятницу обыграл "Спартак" в Москве в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в серии буллитов (3:2 Б). "Красно-белые" потерпели третье поражение подряд.
"Первый раз сыграл против "Спартака" именно на Ходынке. Прикольные и интересные ощущения. Мы сейчас готовимся к плей-офф. Перед матчем тренеры сказали нам отнестись к этой игре так, будто это первый матч серии плей-офф, чтобы к старту первого раунда мы были в форме. Конечно, у меня была дополнительная мотивация показать себя здесь, в Москве. Да и всегда она есть. Особенно против "Спартака". Но от игры на домашней арене "красно-белых" у меня были особенные чувства", - сказал Заседа.
"Моя мотивация в том, чтобы принести пользу своей команде, помочь ей победить. Показать, что мы сильнее и что не просто так попали в плей-офф. Никакой обиды на "Спартак" у меня нет. Есть только теплые воспоминания о том, как я играл за "Спартак", как вместе с "Химиком" становились чемпионами в ВХЛ. Я с теплом вспоминаю эти времена, всегда рад видеть знакомых ребят, представителей клубного персонала", - добавил 26-летний форвард.
Заседа выступал за "Спартак" в КХЛ с 2021 по 2023 год. Летом 2024 года его контракт с "красно-белыми" истек, форвард оставался ограниченно свободным агентом до ноября, после чего был обменян в омский "Авангард". За Заседу москвичи получили права на нападающего Глеба Трикозова, защитника Владислава Ухмылова и денежную компенсацию.